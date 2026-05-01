Трамп раскритиковал Мерца из-за Ирана: эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за его позицию по войне в Иране и посоветовал сосредоточиться на прекращении российско-украинской войны и внутренних проблемах Германии. Он заявил, что немецкий лидер неэффективно действует в этих вопросах и вмешивается в процессы, связанные с Ираном. Ранее Мерц высказал мнение, что США подвергаются "унижению" со стороны иранского руководства, несмотря на попытки Трампа достичь прекращения войны.

Гости эфира

Алексей Кошель, политолог, председатель правления Комитета избирателей Украины, доктор исторических наук;

Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI";

Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-Морских Сил ВС Украины;

Сергей Евтушок, народный депутат "Батьківщина", Первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики;

Сергей Нагорняк, народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг";

Оксана Савчук, народный депутат, комитет ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры;

Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований;

Василий Фурман, доктор экономических наук, член совета НБУ.

Как писали Новини.LIVE, Трамп возложил ответственность за продолжительность войны в Украине на своего предшественника Джо Байдена. Он заявил, что конфликт затянулся из-за предоставленной Киеву финансовой помощи, которую он считает нецелесообразной.

В то же время Трамп рассчитывает на быстрое урегулирование ситуации после полуторачасового разговора с российским диктатором Владимиром Путиным и допускает, что завершение войны в Украине может совпасть с финалом военной операции США против Ирана.