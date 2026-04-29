Король Чарльз III призвал мир помогать Украине: эфир День.LIVE

Во вторник, 28 апреля, король Британии Чарльз III выступил с речью в Конгрессе США. В ней подчеркнул, что США находятся "в самом сердце НАТО", а также подчеркнул важность поддержки Украины на фоне глобальной нестабильности. Тем временем в России горят НПЗ после дальнобойных атак дронов.

Ведущие обсудят с гостями последствия российских атак, ситуацию на фронте и решения властей относительно военного положения и мобилизации. Отдельное внимание уделят запуску экспорта украинского оружия, кадровому дефициту в экономике и изменениям в системе бронирования.

В международном блоке обсудят скандал с поставками похищенного украинского зерна в Израиль и возможную реакцию ЕС, а также о визите короля Чарльза III в США и сигналы поддержки Украины. Параллельно разберут вопросы евроинтеграции, переговоров с ЕС и оценки перспектив членства.

Андрей Ковалев, кандидат политических наук;

Руслан Музычук, спикер Национальной гвардии Украины;

Людмила Денисова, правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека;

Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины;

Ярослав Железняк, народный депутат, партия Голос;

Сергей Соболев, народный депутат, Батькивщина;

Юрий Романюк, председатель ВОО Украина в НАТО;

Александр Шульга, доктор социологических наук.

Новини.LIVE ранее сообщали, что утром, 29 апреля, в России под атакой оказалось еще два крупных предприятия по переработке и транспортировке нефти. В Перми и Орске горят НПЗ.

На дроновые атаки отреагировали в Кремле. Из-за сложной ситуации в Туапсе власти начали публично комментировать события.