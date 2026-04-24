

Трамп готовит неожиданный шаг в отношении Путина: эфир День.LIVE

Трамп готовит неожиданный шаг в отношении Путина: эфир День.LIVE

24 апреля 2026 г. 13:00

08:00 ЕС назвал сроки поддержки войны: эфир Ранок.LIVE

Президент США планирует пригласить российского диктатора Владимира Путина на саммит лидеров G20, который состоится в Майами. Сейчас Россия еще не получила официального приглашения, однако американский лидер дал понять, что Россия может участвовать в заседаниях G20.

Об этом и не только говорим в эфир День.LIVE в пятницу, 24 апреля.

О чем эфир День.LIVE

Темы сегодняшнего эфира:

  • Трамп готов пригласить Путина на саммит G20 в Майами;
  • До зимы планируют восстановить 6 ГВт мощностей, уже есть первые результаты, — Шмыгаль;
  • Зеленский планирует посетить Саудовскую Аравию и Азербайджан;
  • РФ обстреляла жилые кварталы Одессы: пострадали люди;
  • Премьер-министр Польши заявил, что Россия может напасть на НАТО через несколько месяцев;
  • Трамп впервые ответил, применит ли ядерное оружие против Ирана.

Гости эфира:

  • кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности" Алексей Буряченко;
  • волонтер Владимир Иванов;
  • политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • народный депутат "Слуга Народа", член Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики Ирина Борзова;
  • народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, 2-й министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко;
  • сотрудник ЧАЭС, ликвидатор Сергей Акулин;
  • народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов.

Как сообщали Новини.LIVE, Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не собирается использовать ядерное оружие против Ирана. По его словам, в этом нет необходимости, ведь США "уже уничтожили эту страну обычным способом".

Также мы писали о том, что НАТО готовит масштабную реформу своего разведывательного авиапарка. Альянс имеет целью отказаться от многолетней зависимости от американских технологий. Предпочтение хотят отдать канадско-шведскому консорциуму.

Text

13:00 Трамп готовит неожиданный шаг в отношении Путина: эфир День.LIVE

Text

08:00 ЕС назвал сроки поддержки войны: эфир Ранок.LIVE

23 апреля
Text

22:06 Долг Украины и ускорение инфляции: интервью с Алексеем Кущом

Text

18:00 Зеленский сделал заявление о легализации оружия: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Принц Гарри с неожиданным визитом в Киеве: эфир День.LIVE

ЕС назвал сроки поддержки войны: эфир Ранок.LIVE

ЕС назвал сроки поддержки войны: эфир Ранок.LIVE

24 апреля 2026 г. 8:00
Долг Украины и ускорение инфляции: интервью с Алексеем Кущом

Долг Украины и ускорение инфляции: интервью с Алексеем Кущом

23 апреля 2026 г. 22:06
Зеленский сделал заявление о легализации оружия: эфир Вечір.LIVE

Зеленский сделал заявление о легализации оружия: эфир Вечір.LIVE

23 апреля 2026 г. 18:00
Принц Гарри с неожиданным визитом в Киеве: эфир День.LIVE

Принц Гарри с неожиданным визитом в Киеве: эфир День.LIVE

23 апреля 2026 г. 13:00
Зеленский предупредил о нехватке ракет к ПВО из-за ударов РФ: Ранок.LIVE

Зеленский предупредил о нехватке ракет к ПВО из-за ударов РФ: Ранок.LIVE

23 апреля 2026 г. 8:00
Новый этап войны в Украине и Ближнем Востоке: Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

Новый этап войны в Украине и Ближнем Востоке: Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

22 апреля 2026 г. 20:30
Теракт в Киеве и восстановление после атак РФ: эфир Київський час

Теракт в Киеве и восстановление после атак РФ: эфир Київський час

22 апреля 2026 г. 19:00
Трамп попросил помощи у Украины после атак Ирана: эфир Вечір.LIVE

Трамп попросил помощи у Украины после атак Ирана: эфир Вечір.LIVE

22 апреля 2026 г. 18:00

