В эфире программы "Світ на зламі" экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ вместе с ведущим Виталием Прудиусом обсуждают войну в Украине, экономическую ситуацию в стране и мире, курс доллара, ситуацию с гривной.

Посмотреть эфир программы "Світ на зламі" можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Темы эфира «Мир на переломе»

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться во время эфира «Мир на переломе»:

Что происходит с гривной;

Продолжается давление на мировые валюты;

Резервы Украины за 4 месяца сократились на 12 млрд долларов;

Большинство украинцев не имеют сбережений;

Черешня и абрикосы подорожали на 50%;

Кризис в "Укрзализныце";

Удары РФ по Одессе и их экономические риски.

Ранее Новини.LIVE подробно писали, что будет с финансами украинцев в июне 2026 года. Мы узнали, повысятся ли социальные стандарты и налоговые ставки, а также кому из украинцев могут пересчитать пенсии.

Еще Новини.LIVE сообщали, почему гривна девальвирует медленно. Финансист Алексей Кущ разъяснил, что на изменения на валютном рынке больше всего влияют два фактора — усиление глобальной инфляции и подорожание нефти на мировых рынках.