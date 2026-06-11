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Главная arrow Відео arrow Украина потеряла 12 миллиардов долларов резервов: эфир Світ на зламі arrow
Украина потеряла 12 миллиардов долларов резервов: эфир Світ на зламі

Украина потеряла 12 миллиардов долларов резервов: эфир Світ на зламі

11 июня 2026 г. 21:01

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21:01 Украина потеряла 12 миллиардов долларов резервов: эфир Світ на зламі

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18:10 Германия выступила с заявлением о вступлении Украины в ЕС: эфир Вечір.LIVE

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13:05 НАТО готовит новую систему защиты от дронов РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Сегодня в Украине отмечают новый военный праздник: эфир Ранок.LIVE

10 июня 2026
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19:15 Резонансные ДТП и безопасность на дорогах столицы: эфир "Київський час"

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18:42 Когда заработает ПВО-альтернатива Patriot: Вечір.LIVE

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13:08 Украина запустила ракеты "Фламинго" по России: эфир День.LIVE

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08:00 Украина объявила об усилении атак на Россию: эфир Ранок.LIVE

9 июня 2026
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18:26 Окно возможностей для переговоров о прекращении войны: эфир Вечір.LIVE

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13:12 Украина почти договорилась с Венгрией о вступлении в ЕС: эфир День.LIVE

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21:01 Украина потеряла 12 миллиардов долларов резервов: эфир Світ на зламі

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18:10 Германия выступила с заявлением о вступлении Украины в ЕС: эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 НАТО готовит новую систему защиты от дронов РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Сегодня в Украине отмечают новый военный праздник: эфир Ранок.LIVE

10 июня 2026
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19:15 Резонансные ДТП и безопасность на дорогах столицы: эфир "Київський час"

В эфире программы "Світ на зламі" экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ вместе с ведущим Виталием Прудиусом обсуждают войну в Украине, экономическую ситуацию в стране и мире, курс доллара, ситуацию с гривной.

Посмотреть эфир программы "Світ на зламі" можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Темы эфира «Мир на переломе»

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться во время эфира «Мир на переломе»:

  • Что происходит с гривной;
  • Продолжается давление на мировые валюты;
  • Резервы Украины за 4 месяца сократились на 12 млрд долларов;
  • Большинство украинцев не имеют сбережений;
  • Черешня и абрикосы подорожали на 50%;
  • Кризис в "Укрзализныце";
  • Удары РФ по Одессе и их экономические риски.

Ранее Новини.LIVE подробно писали, что будет с финансами украинцев в июне 2026 года. Мы узнали, повысятся ли социальные стандарты и налоговые ставки, а также кому из украинцев могут пересчитать пенсии.

Еще Новини.LIVE сообщали, почему гривна девальвирует медленно. Финансист Алексей Кущ разъяснил, что на изменения на валютном рынке больше всего влияют два фактора — усиление глобальной инфляции и подорожание нефти на мировых рынках.

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19:21 На Запорожской АЭС произошел 19-й блэкаут за время оккупации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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