В эфире программы "Світ на зламі" экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ вместе с ведущим Виталием Прудиусом обсуждают войну в Украине, экономическую ситуацию в стране и мире, курс доллара, ситуацию с гривной.
Посмотреть эфир программы "Світ на зламі" можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Темы эфира «Мир на переломе»
Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться во время эфира «Мир на переломе»:
- Что происходит с гривной;
- Продолжается давление на мировые валюты;
- Резервы Украины за 4 месяца сократились на 12 млрд долларов;
- Большинство украинцев не имеют сбережений;
- Черешня и абрикосы подорожали на 50%;
- Кризис в "Укрзализныце";
- Удары РФ по Одессе и их экономические риски.
Ранее Новини.LIVE подробно писали, что будет с финансами украинцев в июне 2026 года. Мы узнали, повысятся ли социальные стандарты и налоговые ставки, а также кому из украинцев могут пересчитать пенсии.
Еще Новини.LIVE сообщали, почему гривна девальвирует медленно. Финансист Алексей Кущ разъяснил, что на изменения на валютном рынке больше всего влияют два фактора — усиление глобальной инфляции и подорожание нефти на мировых рынках.