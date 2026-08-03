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Главная arrow Відео arrow ВСУ лишили Wildberries значительной части складов: эфир День.LIVE arrow
ВСУ лишили Wildberries значительной части складов: эфир День.LIVE

ВСУ лишили Wildberries значительной части складов: эфир День.LIVE

3 августа 2026 г. 13:13

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13:13 ВСУ лишили Wildberries значительной части складов: эфир День.LIVE

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В течение последних двух недель украинские беспилотники регулярно наносили удары по логистическим объектам российского маркетплейса Wildberries, нанеся компании значительный ущерб. Удары были зафиксированы по складам в Котовске, Электростали, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах РФ. По оценкам Data Insight, повреждено от 17% до 22% логистической инфраструктуры компании, а её восстановление может обойтись в 80,8 млрд рублей.

Об этом смотрите в прямом эфире День.LIVE.

Гости эфира:

  • Оксана Жолнович, министр социальной политики в 2022–2025 гг., кандидат юридических наук, руководитель социальных проектов PH Capital;
  • Татьяна Козаченко, адвокат, член Совета общественного контроля при НАБУ и дисциплинарной комиссии НАБУ в 2018–2020 годах;
  • Дмитрий Леушкин, эксперт по топливу, основатель группы компаний "Prime";
  • Николай Томенко, политический и общественный деятель;
  • Денис Швидкий, начальник отдела рекрутинга 28 ОМБР;
  • Антон Малеев, политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной";
  • Дмитрий Соломчук, народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики;
  • Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает наносить удары по российским объектам, которые обеспечивают военную машину РФ и финансируют агрессию против Украины. По его словам, в ночь на 2 августа в Саратове были поражены два стратегических объекта — нефтеперерабатывающий завод и военный аэродром "Энгельс", расположенные более чем в 600 км от линии фронта.

Новини.LIVE писали, что в ночь на 3 августа взрывы прогремели в нескольких районах временно оккупированного Крыма — в частности, в Сакском районе, Симферополе, Феодосии и Керчи. В Феодосии российские силы противовоздушной обороны пытались сбить беспилотник. В то же время появилась информация, что дрон мог поразить район местной нефтебазы.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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