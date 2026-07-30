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Главная arrow Відео arrow Массированный обстрел Украины, ужасающие последствия и погибшие: эфир Ранок.LIVE arrow
Массированный обстрел Украины, ужасающие последствия и погибшие: эфир Ранок.LIVE

Массированный обстрел Украины, ужасающие последствия и погибшие: эфир Ранок.LIVE

30 июля 2026 г. 8:26

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19:13 Время на подготовку Киева к зиме упущено: эфир Київський час

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18:04 Зеленский прибыл в Польшу на встречу с Туском впервые после скандала: эфир Вечір.LIVE

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13:45 Трамп поделился впечатлениями от беседы с Зеленским: эфир «День.LIVE»

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08:00 Чего ожидать после встречи Зеленского и Трампа: эфир Ранок.LIVE

Россия совершила массированную атаку на Украину. Под ударом оказались Киев, Львов, Кривой Рог и другие города — взрывы раздавались в Виннице, Днепре, Сумах и Харькове. Во Львове продолжается спасательная операция после удара по жилому дому — под завалами еще могут находиться люди, спасатели продолжают поиски и разборку конструкций. В Кривом Роге в результате российской атаки погибла целая семья. Спасатели и экстренные службы ликвидируют последствия обстрелов в разных регионах.

Смотрите об этом в прямом эфире Ранок.LIVE.

Гости:

  • Игорь Тодоров, член Украинской ассоциации внешней политики
  • Сергей Козырь, народный депутат от партии "Слуга народа", соучредитель общественной организации «ВПЛ Украины»
  • Дмитрий Плетенчук, пресс-секретарь Военно-морских сил ВС Украины
  • Александр Скорик, депутат Харьковского областного совета
  • Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека
  • Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины"
  • Тибор Томпа, председатель венгерской общины Киева и Киевской области
  • Михаил Непран, первый вице-президент торгово-промышленной палаты
  • Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований
  • Денис Клименко, аналитик по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки (автор Telegram-проекта MENAlysis)

Новини.LIVE сообщали, что после ракетного удара РФ по Львову спасатели продолжают поисково-спасательные работы. Число пострадавших возросло до 15 человек, при этом спасатели не исключают, что под обломками еще находятся люди.

Новини.LIVE писали, что в результате ночной ракетной атаки РФ по Киеву в столице вспыхнули пожары в нескольких районах. Есть погибший и пострадавшие.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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