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Зеленский летит к Трампу, что может изменить эта встреча: эфир Ранок.LIVE

Зеленский летит к Трампу, что может изменить эта встреча: эфир Ранок.LIVE

28 июля 2026 г. 8:00

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Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отправится в США, где должен провести переговоры с президентом Дональдом Трампом. Одной из главных тем встречи станет укрепление украинской системы противовоздушной обороны и обеспечение страны необходимым количеством ракет. По словам Зеленского, в настоящее время Украина испытывает дефицит боеприпасов для защиты от российских атак, в то время как Россия продолжает наращивать производство баллистических ракет. Именно поэтому Киев рассчитывает на скорейшее укрепление ПВО и дополнительную поддержку со стороны партнеров.

Об этом смотрите в прямом эфире Ранок.LIVE.

Гости:

  • Олег Лесной, политолог, вице-президент АЦ "Политика"
  • Сергей Кравченко, майор, начальник штаба 2-го батальона бригады "Буревой"
  • Ярослав Захарченко, прокурор столичной прокуратуры в 2014–2025 годах, почетный председатель ВОО "Правовое равенство"
  • Оксана Юринец, профессор кафедры внешнеэкономической и таможенной деятельности "Львовской политехники", народный депутат Украины VIII созыва
  • Степан Гавриш, первый заместитель секретаря СНБО (2008–2011)
  • Сергей Дубовик, заместитель председателя ЦИК (Центральной избирательной комиссии)
  • Михаил Люксиков, главный редактор портала "Милитарный"
  • Валерий Гончарук, политолог, руководитель департамента избирательных технологий "Агентства моделирования ситуаций"
  • Алексей Гетьман, военный обозреватель, участник российско-украинской войны
  • Андрей Еременко, социолог

Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возможной поддержке Ирана со стороны России. Речь идет о сообщении, что Москва якобы передала Тегерану спутниковые снимки американских военных баз в районе Персидского залива. В ответ Трамп заявил, что намерен проверить эту информацию и лично поднять этот вопрос во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Новини.LIVE информировали, что президент США Дональд Трамп во вторник, 28 июля, проведет в Белом доме две отдельные встречи — с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе переговоров стороны планируют обсудить войну в Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и дипломатические инициативы Вашингтона.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:45 Смена работы и отсрочка: при каких условиях необязательно обращаться в ТЦК

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