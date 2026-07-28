Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отправится в США, где должен провести переговоры с президентом Дональдом Трампом. Одной из главных тем встречи станет укрепление украинской системы противовоздушной обороны и обеспечение страны необходимым количеством ракет. По словам Зеленского, в настоящее время Украина испытывает дефицит боеприпасов для защиты от российских атак, в то время как Россия продолжает наращивать производство баллистических ракет. Именно поэтому Киев рассчитывает на скорейшее укрепление ПВО и дополнительную поддержку со стороны партнеров.

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Гости:

Олег Лесной, политолог, вице-президент АЦ "Политика"

Сергей Кравченко, майор, начальник штаба 2-го батальона бригады "Буревой"

Ярослав Захарченко, прокурор столичной прокуратуры в 2014–2025 годах, почетный председатель ВОО "Правовое равенство"

Оксана Юринец, профессор кафедры внешнеэкономической и таможенной деятельности "Львовской политехники", народный депутат Украины VIII созыва

Степан Гавриш, первый заместитель секретаря СНБО (2008–2011)

Сергей Дубовик, заместитель председателя ЦИК (Центральной избирательной комиссии)

Михаил Люксиков, главный редактор портала "Милитарный"

Валерий Гончарук, политолог, руководитель департамента избирательных технологий "Агентства моделирования ситуаций"

Алексей Гетьман, военный обозреватель, участник российско-украинской войны

Андрей Еременко, социолог

Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возможной поддержке Ирана со стороны России. Речь идет о сообщении, что Москва якобы передала Тегерану спутниковые снимки американских военных баз в районе Персидского залива. В ответ Трамп заявил, что намерен проверить эту информацию и лично поднять этот вопрос во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Новини.LIVE информировали, что президент США Дональд Трамп во вторник, 28 июля, проведет в Белом доме две отдельные встречи — с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе переговоров стороны планируют обсудить войну в Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и дипломатические инициативы Вашингтона.