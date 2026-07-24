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Главная arrow Відео arrow Украина нанесла удар по РФ, Киев подвергся атаке с применением "Цирконов": эфир День.LIVE arrow
Украина нанесла удар по РФ, Киев подвергся атаке с применением "Цирконов": эфир День.LIVE

Украина нанесла удар по РФ, Киев подвергся атаке с применением "Цирконов": эфир День.LIVE

24 июля 2026 г. 13:23

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13:23 Украина нанесла удар по РФ, Киев подвергся атаке с применением "Цирконов": эфир День.LIVE

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08:00 Цены на топливо на украинских АЗС продолжают стремительно расти: эфир Ранок.LIVE

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20:00 В РФ убытки исчисляются сотнями миллионов: эфир Світ на зламі

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18:36 Новые переговоры о мире в Украине: встреча может состояться до осени: эфир Вечір.LIVE

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13:02 Встреча Рубио с Лавровым и 21-й пакет санкций ЕС против РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Главком Драпатый получил срочное задание: эфир Ранок.LIVE

22 июля 2026
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19:58 Рост цен на проезд: куда уходят деньги — эфир программы Київський час

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18:26 Зеленский заявил о мобилизации и поставил задачи новому руководству ВСУ: эфир Вечір.LIVE

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13:15 Назначены новый Главнокомандующий и начальник Генштаба ВСУ: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский освободил Сырского от должности Главнокомандующего ВСУ: эфир Ранок.LIVE

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13:23 Украина нанесла удар по РФ, Киев подвергся атаке с применением "Цирконов": эфир День.LIVE

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08:00 Цены на топливо на украинских АЗС продолжают стремительно расти: эфир Ранок.LIVE

23 июля 2026
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20:00 В РФ убытки исчисляются сотнями миллионов: эфир Світ на зламі

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18:36 Новые переговоры о мире в Украине: встреча может состояться до осени: эфир Вечір.LIVE

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13:02 Встреча Рубио с Лавровым и 21-й пакет санкций ЕС против РФ: эфир День.LIVE

Украина и Россия нанесли друг другу новые удары. В ночь на сегодня украинские беспилотники атаковали Санкт-Петербург, Ленинградскую и Тверскую области, а также временно оккупированный Крым. В результате ударов возникли пожары на складах Wildberries, а работа аэропорта Пулково была затруднена.

В ответ Россия нанесла баллистический удар по Киеву. В столице раздались взрывы, работали силы противовоздушной обороны, а медиков вызвали в Святошинский район. Информация о типе ракет и последствиях атаки уточняется.

Об этом смотрите в прямом эфире День.LIVE.

Гости эфира:

  • Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент Международного института исследований в области безопасности;
  • Дмитрий Соломчук, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики;
  • Егор Чечеринда, военнослужащий, майор ВСУ, журналист;
  • Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени И. И. Мечникова;
  • Ярослав Куц, член Комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ Национальной ассоциации адвокатов Украины;
  • Андрей Дубас, президент Ассоциации украинских банков;
  • Алексей Леонов, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины в 2016–2019 годах.

Новини.LIVE сообщали, что экономист Алексей Кущ считает, что удары по логистическим объектам российского маркетплейса Wildberries являются элементом экономического противостояния между Украиной и Россией. По его мнению, такие атаки способны повлиять на настроения российского общества накануне выборов, однако спрогнозировать их политический эффект пока невозможно.

Новини.LIVE писали, что во время воздушной тревоги в Киеве были слышны взрывы. В столице сработали силы противовоздушной обороны, а жителей города призвали оставаться в укрытиях до окончания опасности.

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13:04 Россия атаковала авиабомбами Славянск: погибли пять человек

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:01 Украинские семьи могут получить 32 400 грн от Каритас: условия

12:35 США ввели новые пошлины для более чем 80 стран: в списке есть Россия

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