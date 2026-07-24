Украина нанесла удар по РФ, Киев подвергся атаке с применением "Цирконов": эфир День.LIVE

Украина и Россия нанесли друг другу новые удары. В ночь на сегодня украинские беспилотники атаковали Санкт-Петербург, Ленинградскую и Тверскую области, а также временно оккупированный Крым. В результате ударов возникли пожары на складах Wildberries, а работа аэропорта Пулково была затруднена.

В ответ Россия нанесла баллистический удар по Киеву. В столице раздались взрывы, работали силы противовоздушной обороны, а медиков вызвали в Святошинский район. Информация о типе ракет и последствиях атаки уточняется.

Об этом смотрите в прямом эфире День.LIVE.

Гости эфира:

Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент Международного института исследований в области безопасности;

Дмитрий Соломчук, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики;

Егор Чечеринда, военнослужащий, майор ВСУ, журналист;

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени И. И. Мечникова;

Ярослав Куц, член Комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ Национальной ассоциации адвокатов Украины;

Андрей Дубас, президент Ассоциации украинских банков;

Алексей Леонов, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины в 2016–2019 годах.

Новини.LIVE сообщали, что экономист Алексей Кущ считает, что удары по логистическим объектам российского маркетплейса Wildberries являются элементом экономического противостояния между Украиной и Россией. По его мнению, такие атаки способны повлиять на настроения российского общества накануне выборов, однако спрогнозировать их политический эффект пока невозможно.

Новини.LIVE писали, что во время воздушной тревоги в Киеве были слышны взрывы. В столице сработали силы противовоздушной обороны, а жителей города призвали оставаться в укрытиях до окончания опасности.