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Рубио встретился с Лавровым: эфир День.LIVE

Рубио встретился с Лавровым: эфир День.LIVE

23 июля 2026 г. 13:02

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13:02 Рубио встретился с Лавровым: эфир День.LIVE

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13:15 Назначены новый Главнокомандующий и начальник Генштаба ВСУ: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский освободил Сырского от должности Главнокомандующего ВСУ: эфир Ранок.LIVE

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18:22 ВСУ готовятся к различным сценариям на Севере: прямой эфир Вечір.LIVE

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18:08 Срочно из Киева, 6-й день протестов в поддержку Федорова: трансляция

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13:25 ВСУ оказывают давление, россияне провалили новые попытки наступления: эфир День.LIVE

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08:00 Украину ждут изменения в стратегии обороны, принято решение Ставки: эфир Ранок.LIVE

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13:02 Рубио встретился с Лавровым: эфир День.LIVE

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08:00 Главком Драпатый получил срочное задание: эфир Ранок.LIVE

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19:58 Рост цен на проезд: куда уходят деньги — эфир программы Київський час

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18:26 Зеленский заявил о мобилизации и поставил задачи новому руководству ВСУ: эфир Вечір.LIVE

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13:15 Назначены новый Главнокомандующий и начальник Генштаба ВСУ: эфир День.LIVE

Послы ЕС согласовали новый пакет экономических ограничений в отношении России, в настоящее время дорабатываются технические детали. Письменная процедура утверждения санкций начнется сегодня после обеда. Государственный секретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 23 июля в кулуарах министерской встречи АСЕАН, где они обсудили необходимость прекращения войны.

Об этом и не только поговорим с экспертами в эфире День.LIVE.

Гости эфира

  • Дмитрий Снегирев — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа";
  • Богдан Долинце — эксперт по вопросам авиационного рынка;
  • Дмитрий Шушпанов — демограф, профессор Института демографии и исследований качества жизни НАН Украины;
  • Петр Олещук — политолог;
  • Сергей Чаус — начальник Часовоярской городской военной администрации;
  • Тибор Томпа — председатель венгерской общины Киева и Киевской области;
  • Полина Марченко — адвокат;
  • Андрей Демченко — пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины.

Как писали Новини.LIVE, послы ЕС согласовали 21-й пакет масштабных санкций против России. На этот раз переговоры внутри блока шли крайне тяжело из-за позиции Греции.

Ранее мы отмечали, что шесть стран ЕС не хотели одобрять 21-й пакет санкций. Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия аргументировали это необходимостью защиты собственной экономики и бизнеса.

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13:02 Путин бил дронами Иисуса Христа: Лора Лумер посетила Киево-Печерскую Лавру

13:00 Ожидаются бунты: в ISW раскрыли, как Россия готовится к мобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:00 Деньги от UNHCR Ukraine: кому и где доступны выплаты до 12 300 грн

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