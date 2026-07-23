Послы ЕС согласовали новый пакет экономических ограничений в отношении России, в настоящее время дорабатываются технические детали. Письменная процедура утверждения санкций начнется сегодня после обеда. Государственный секретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 23 июля в кулуарах министерской встречи АСЕАН, где они обсудили необходимость прекращения войны.

Об этом и не только поговорим с экспертами в эфире День.LIVE.

Гости эфира

Дмитрий Снегирев — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа";

Богдан Долинце — эксперт по вопросам авиационного рынка;

Дмитрий Шушпанов — демограф, профессор Института демографии и исследований качества жизни НАН Украины;

Петр Олещук — политолог;

Сергей Чаус — начальник Часовоярской городской военной администрации;

Тибор Томпа — председатель венгерской общины Киева и Киевской области;

Полина Марченко — адвокат;

Андрей Демченко — пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины.

Как писали Новини.LIVE, послы ЕС согласовали 21-й пакет масштабных санкций против России. На этот раз переговоры внутри блока шли крайне тяжело из-за позиции Греции.

Ранее мы отмечали, что шесть стран ЕС не хотели одобрять 21-й пакет санкций. Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия аргументировали это необходимостью защиты собственной экономики и бизнеса.