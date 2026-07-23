Послы ЕС согласовали новый пакет экономических ограничений в отношении России, в настоящее время дорабатываются технические детали. Письменная процедура утверждения санкций начнется сегодня после обеда. Государственный секретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 23 июля в кулуарах министерской встречи АСЕАН, где они обсудили необходимость прекращения войны.
Об этом и не только поговорим с экспертами в эфире День.LIVE.
Гости эфира
- Дмитрий Снегирев — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа";
- Богдан Долинце — эксперт по вопросам авиационного рынка;
- Дмитрий Шушпанов — демограф, профессор Института демографии и исследований качества жизни НАН Украины;
- Петр Олещук — политолог;
- Сергей Чаус — начальник Часовоярской городской военной администрации;
- Тибор Томпа — председатель венгерской общины Киева и Киевской области;
- Полина Марченко — адвокат;
- Андрей Демченко — пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины.
Как писали Новини.LIVE, послы ЕС согласовали 21-й пакет масштабных санкций против России. На этот раз переговоры внутри блока шли крайне тяжело из-за позиции Греции.
Ранее мы отмечали, что шесть стран ЕС не хотели одобрять 21-й пакет санкций. Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия аргументировали это необходимостью защиты собственной экономики и бизнеса.