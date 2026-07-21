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ВСУ оказывают давление, россияне провалили новые попытки наступления: эфир День.LIVE

ВСУ оказывают давление, россияне провалили новые попытки наступления: эфир День.LIVE

21 июля 2026 г. 13:25

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13:05 Взрывы на судах РФ и дроны над Москвой: эфир День.LIVE

19–20 июля российские войска безуспешно пытались наступать на севере Сумской области. По оценке ISW, РФ стремится создать буферную зону в регионе. В то же время аналитики подтвердили российские удары по украинским позициям в Сумской области на основе геолокационных снимков.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 21 июля.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Валерий Боровик — основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, участник боевых действий;
  • Василий Фурман — доктор экономических наук, член Совета НБУ;
  • Игорь Романенко — генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины";
  • Степан Гавриш — первый заместитель секретаря СНБО в 2008–2011 годах;
  • Александр Толоконников — заместитель председателя Херсонской ОВА;
  • Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова;
  • Юрий Костенко — народный депутат Украины пяти созывов, второй министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины;
  • Иван Шевцов — полковник, начальник пресс-службы бригады "Стальная граница" — 15-го мобильного пограничного отряда;
  • Татьяна Тимочко — председатель Всеукраинской экологической лиги.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска массированно атаковали Сумы беспилотниками, в результате чего пострадали шесть человек, среди которых четверо детей, а также был уничтожен ТЦ "Эпицентр". Во время ликвидации пожара оккупанты повторно нанесли удар по месту работы спасателей, повредив технику ГСЧС. Несмотря на угрозу новых атак, экстренные службы продолжили спасательные работы и оказание помощи пострадавшим.

Новини.LIVE также сообщали, что российские войска разрушили одно из отделений Сумского областного центра реабилитации детей и людей с инвалидностью. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина вместе с международными партнерами восстановит учреждение и обеспечит его всем необходимым. Он подчеркнул, что удары по реабилитационным центрам, где помогают детям и людям с инвалидностью, не имеют никакого оправдания.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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