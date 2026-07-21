ВСУ оказывают давление, россияне провалили новые попытки наступления: эфир День.LIVE

19–20 июля российские войска безуспешно пытались наступать на севере Сумской области. По оценке ISW, РФ стремится создать буферную зону в регионе. В то же время аналитики подтвердили российские удары по украинским позициям в Сумской области на основе геолокационных снимков.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 21 июля.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Валерий Боровик — основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, участник боевых действий;

Василий Фурман — доктор экономических наук, член Совета НБУ;

Игорь Романенко — генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины";

Степан Гавриш — первый заместитель секретаря СНБО в 2008–2011 годах;

Александр Толоконников — заместитель председателя Херсонской ОВА;

Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова;

Юрий Костенко — народный депутат Украины пяти созывов, второй министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины;

Иван Шевцов — полковник, начальник пресс-службы бригады "Стальная граница" — 15-го мобильного пограничного отряда;

Татьяна Тимочко — председатель Всеукраинской экологической лиги.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска массированно атаковали Сумы беспилотниками, в результате чего пострадали шесть человек, среди которых четверо детей, а также был уничтожен ТЦ "Эпицентр". Во время ликвидации пожара оккупанты повторно нанесли удар по месту работы спасателей, повредив технику ГСЧС. Несмотря на угрозу новых атак, экстренные службы продолжили спасательные работы и оказание помощи пострадавшим.

Новини.LIVE также сообщали, что российские войска разрушили одно из отделений Сумского областного центра реабилитации детей и людей с инвалидностью. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина вместе с международными партнерами восстановит учреждение и обеспечит его всем необходимым. Он подчеркнул, что удары по реабилитационным центрам, где помогают детям и людям с инвалидностью, не имеют никакого оправдания.