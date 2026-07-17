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Зеленский предложил Клименко занять пост секретаря СНБО: эфир Вечір.LIVE

Зеленский предложил Клименко занять пост секретаря СНБО: эфир Вечір.LIVE

17 июля 2026 г. 18:37

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Гостями эфира Вечір.LIVE стали заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук, эксперт по международным отношениям Евгений Добряк, политтехнолог Олег Постернак, нардеп Александр Юрченко, эксперт по национальной безопасности и обороне Екатерина Коваль, военный аналитик Антон Михненко и доктор философских наук Сергей Ягодзинский.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят, что 17 июля украинский лидер Владимир Зеленский встретился с бывшим министром внутренних дел Игорем Клименко. Он предложил ему должность секретаря СНБО.

"Каждое решение СНБО Украины и Ставки Верховного Главнокомандующего должно выполняться в полном объеме и в установленные сроки. Правительство Украины, наши Силы обороны и безопасности Украины и вся система государственных структур должны работать именно так, как необходимо для достижения поставленных государственных целей. Отдельный приоритет — это координация оборонных производств. Спасибо за службу Украине!" — подчеркнул Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с Зеленским, в ходе которой обсудили дальнейшие шаги ведомства. В МИД также готовятся кадровые решения.

Кроме того, сегодня Зеленский провел совещание с новым премьером Сергеем Корецким. Стороны обсудили меры, которые будут приняты в ближайшее время.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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