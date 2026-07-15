Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Киев: эфир Ранок.LIVE arrow
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Киев: эфир Ранок.LIVE

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Киев: эфир Ранок.LIVE

15 июля 2026 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Киев: эфир Ранок.LIVE

14 июля 2026
Text

18:06 Верховная Рада отправила Свириденко в отставку: эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 Увольнение Свириденко и полная перезагрузка правительства: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина вместе со странами Европы создала Антибаллистическую коалицию: эфир Ранок.LIVE

13 июля 2026
Text

18:19 Заседание "Коалиции желающих" в Париже: эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Лидеры "Коалиции желающих" собрались в Париже: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский срочно меняет правительство: эфир Ранок.LIVE

10 июля 2026
Text

18:02 ЕС одобрил открытие нового кластера для вступления Украины: эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 Сырский заявил, что Россия теряет силы на фронте: эфир День.LIVE

Text

07:21 Украина анонсировала встречу по проекту FREYA: эфир Ранок.LIVE

Text

08:00 Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Киев: эфир Ранок.LIVE

14 июля 2026
Text

18:06 Верховная Рада отправила Свириденко в отставку: эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 Увольнение Свириденко и полная перезагрузка правительства: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина вместе со странами Европы создала Антибаллистическую коалицию: эфир Ранок.LIVE

13 июля 2026
Text

18:19 Заседание "Коалиции желающих" в Париже: эфир Вечір.LIVE

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 15 июля, посетит Киев. В связи с визитом иностранных делегаций в центре столицы временно ограничат дорожное движение. Подробности программы визита пока не разглашаются.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в среду, 15 июля.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Андрей Миселюк — политолог, директор Института социально-политического проектирования «Диалог»;
  • Сергей Кравченко — майор, начальник штаба 2-го батальона бригады «Буревой»;
  • Игорь Бураковский — профессор, директор Института экономических исследований и политических консультаций;
  • Александр Гречко — соучредитель ОО «Пассажиры Киева»;
  • Сергей Козырь — народный депутат от фракции «Слуга народа», соучредитель ОО «ВПЛ Украины»;
  • Олег Ткачук — судья Большой палаты Верховного Суда, доктор юридических наук, доцент;
  • Виктор Трегубов — пресс-секретарь Группировки объединенных сил, подполковник;
  • Игорь Швайка — заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ, капитан;
  • Денис Попович — военный аналитик;
  • Иван Семилит — заместитель начальника отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ближайшие международные встречи и переговоры по усилению поддержки Украины. По его словам, ключевыми темами станут укрепление ПВО, новые пакеты помощи и ужесточение санкций против России. Глава государства подчеркнул, что международное давление на агрессора должно дать результат.

Новини.LIVE также сообщали, что 8 июля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Болгарии. Стороны обсудили евроинтеграцию Украины, энергетическую безопасность и подготовку к подписанию Drone Deal. Также речь шла о подготовке к зиме и дальнейшем сотрудничестве в сфере обороны.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:10 Жилье или денежная компенсация: как УБД встать на квартирный учет

08:00 Денежная помощь от WFP: где украинцам выплатят 26 700 грн

Text

08:00 Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Киев: эфир Ранок.LIVE

07:52 Украина получит лицензию на французские КАБы: что о них известно

07:49 Атака РФ на Одессу: есть погибшие и пострадавшие

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:20 Украина отмечает День государственности: почему этот праздник связан с крещением Руси

07:12 "Флеш" объяснил, почему тревога иногда срабатывает после прилета баллистики

07:01 ПриватБанк объяснил функции финансового номера телефона: что следует знать

06:40 С украинцев могут "снять" до 50 % зарплаты в июле: кто в зоне риска

06:36 Взрыв во время интервью: врач из Харькова рассказал о работе под обстрелами

08:10 Жилье или денежная компенсация: как УБД встать на квартирный учет

08:00 Денежная помощь от WFP: где украинцам выплатят 26 700 грн

07:52 Украина получит лицензию на французские КАБы: что о них известно

07:49 Атака РФ на Одессу: есть погибшие и пострадавшие

07:20 Украина отмечает День государственности: почему этот праздник связан с крещением Руси

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:12 "Флеш" объяснил, почему тревога иногда срабатывает после прилета баллистики

07:01 ПриватБанк объяснил функции финансового номера телефона: что следует знать

06:40 С украинцев могут "снять" до 50 % зарплаты в июле: кто в зоне риска

06:36 Взрыв во время интервью: врач из Харькова рассказал о работе под обстрелами

06:33 Мясо на одесском Новом базаре дешевеет: цены на сезонные овощи

06:33 Мясо на одесском Новом базаре дешевеет: цены на сезонные овощи

13 июля

22:33 Смена премьер-министра Украины: одесситы об ожиданиях и надеждах

13:58 Методы Терехова применяют по всей Украине. Зеленский может назначить мэра Харкова премьером

10 июля

22:33 С любовью к Одессе: жители и туристы про особенный город

06:33 Отдых в Затоке на Одесчине: цены на жилье, укрытия и пляжи

9 июля

06:33 Скумбрия дорожает, малина пользуется спросом: цены на рынке Одессы

7 июля

22:33 Одесситы о сокращении охранной зоны ЮНЕСКО: все «за» и «против»

6 июля

22:33 Мораторий на русскоязычный контент: реакция одесситов

3 июля

22:33 Черноморский флот РФ: уничтожение — главная цель ВМС Украины

28 июня

16:20 Не дороже 500 грн: где отдохнуть с детьми в Киеве летом

Text

08:00 Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Киев: эфир Ранок.LIVE

14 июля
Text

18:06 Верховная Рада отправила Свириденко в отставку: эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 Увольнение Свириденко и полная перезагрузка правительства: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина вместе со странами Европы создала Антибаллистическую коалицию: эфир Ранок.LIVE

13 июля
Text

18:19 Заседание "Коалиции желающих" в Париже: эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Верховная Рада отправила Свириденко в отставку: эфир Вечір.LIVE

Верховная Рада отправила Свириденко в отставку: эфир Вечір.LIVE

14 июля 2026 г. 18:06
Увольнение Свириденко и полная перезагрузка правительства: эфир День.LIVE

Увольнение Свириденко и полная перезагрузка правительства: эфир День.LIVE

14 июля 2026 г. 13:15
Украина вместе со странами Европы создала Антибаллистическую коалицию: эфир Ранок.LIVE

Украина вместе со странами Европы создала Антибаллистическую коалицию: эфир Ранок.LIVE

14 июля 2026 г. 8:00
Заседание "Коалиции желающих" в Париже: эфир Вечір.LIVE

Заседание "Коалиции желающих" в Париже: эфир Вечір.LIVE

13 июля 2026 г. 18:19
Лидеры "Коалиции желающих" собрались в Париже: эфир День.LIVE

Лидеры "Коалиции желающих" собрались в Париже: эфир День.LIVE

13 июля 2026 г. 13:05
Зеленский срочно меняет правительство: эфир Ранок.LIVE

Зеленский срочно меняет правительство: эфир Ранок.LIVE

13 июля 2026 г. 8:00
ЕС одобрил открытие нового кластера для вступления Украины: эфир Вечір.LIVE

ЕС одобрил открытие нового кластера для вступления Украины: эфир Вечір.LIVE

10 июля 2026 г. 18:02
Сырский заявил, что Россия теряет силы на фронте: эфир День.LIVE

Сырский заявил, что Россия теряет силы на фронте: эфир День.LIVE

10 июля 2026 г. 13:15

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации