Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Киев: эфир Ранок.LIVE

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 15 июля, посетит Киев. В связи с визитом иностранных делегаций в центре столицы временно ограничат дорожное движение. Подробности программы визита пока не разглашаются.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в среду, 15 июля.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Андрей Миселюк — политолог, директор Института социально-политического проектирования «Диалог»;

Сергей Кравченко — майор, начальник штаба 2-го батальона бригады «Буревой»;

Игорь Бураковский — профессор, директор Института экономических исследований и политических консультаций;

Александр Гречко — соучредитель ОО «Пассажиры Киева»;

Сергей Козырь — народный депутат от фракции «Слуга народа», соучредитель ОО «ВПЛ Украины»;

Олег Ткачук — судья Большой палаты Верховного Суда, доктор юридических наук, доцент;

Виктор Трегубов — пресс-секретарь Группировки объединенных сил, подполковник;

Игорь Швайка — заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ, капитан;

Денис Попович — военный аналитик;

Иван Семилит — заместитель начальника отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ближайшие международные встречи и переговоры по усилению поддержки Украины. По его словам, ключевыми темами станут укрепление ПВО, новые пакеты помощи и ужесточение санкций против России. Глава государства подчеркнул, что международное давление на агрессора должно дать результат.

Новини.LIVE также сообщали, что 8 июля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Болгарии. Стороны обсудили евроинтеграцию Украины, энергетическую безопасность и подготовку к подписанию Drone Deal. Также речь шла о подготовке к зиме и дальнейшем сотрудничестве в сфере обороны.