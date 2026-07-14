Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Увольнение Свириденко и полная перезагрузка правительства: эфир День.LIVE arrow
Увольнение Свириденко и полная перезагрузка правительства: эфир День.LIVE

Увольнение Свириденко и полная перезагрузка правительства: эфир День.LIVE

14 июля 2026 г. 13:15

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:15 Увольнение Свириденко и полная перезагрузка правительства: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина вместе со странами Европы создала Антибаллистическую коалицию: эфир Ранок.LIVE

13 июля 2026
Text

18:19 Заседание "Коалиции желающих" в Париже: эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Лидеры "Коалиции желающих" собрались в Париже: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский срочно меняет правительство: эфир Ранок.LIVE

10 июля 2026
Text

18:02 ЕС одобрил открытие нового кластера для вступления Украины: эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 Сырский заявил, что Россия теряет силы на фронте: эфир День.LIVE

Text

07:21 Украина анонсировала встречу по проекту FREYA: эфир Ранок.LIVE

9 июля 2026
Text

18:03 Павел предупредил Украину о планах Путина расширить масштабы войны: эфир Вечір.LIVE

Text

13:22 Украина получит партию ракет-перехватчиков для системы Patriot: эфир День.LIVE

Text

13:15 Увольнение Свириденко и полная перезагрузка правительства: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина вместе со странами Европы создала Антибаллистическую коалицию: эфир Ранок.LIVE

13 июля 2026
Text

18:19 Заседание "Коалиции желающих" в Париже: эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Лидеры "Коалиции желающих" собрались в Париже: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский срочно меняет правительство: эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали энергетический эксперт Станислав Игнатьев, начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев, политический консультант Ярослав Божко, финансовый аналитик Виктор Гальчинский, нардеп Валентин Наливайченко и руководительница департамента стратегических инициатив UAnimals Ольга Мацько.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят, что комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти поддержал отставку Юлии Свириденко, что приведет к полной перезагрузке правительства.

Причины этого решения в Офисе Президента и потенциальные кандидаты на министерские должности остаются неизвестными.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка, Сергея Корецкого планируют назначить на должность премьер-министра. В то же время ожидаются кадровые изменения в правительстве — несколько министров могут покинуть свои посты.

А 12 июля украинский лидер Владимир Зеленский встретился с кандидатами на пост премьера. Речь идет о Михаиле Федорове, Денисе Шмыгале, Сергее Корецком и Игоре Терехове.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

13:15 Увольнение Свириденко и полная перезагрузка правительства: эфир День.LIVE

13:08 Зеленский: Европе нужна собственная защита от российской баллистики

13:05 Украинская земля растет в цене: какие области стали самыми дорогими

Питание и сон — как рацион влияет на качество ночного отдыха

Питание и сон — как рацион влияет на качество ночного отдыха

13:00 Финпомощь Каритас: кому из ВПЛ доступны выплаты на 6 месяцев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:57 Железняк: Корецкий будет назначен премьером, а несколько министров будут уволены

12:57 Рада продовжила термін мобілізації в Україні

12:55 В Одессе проверят пляжи, работающих без каких-либо разрешений

12:51 Цены на подсолнечник в Украине пошли вниз: сколько стоит в июле

12:46 Жара возвращается: синоптик Диденко прогнозирует завтра до +29 °C

13:08 Зеленский: Европе нужна собственная защита от российской баллистики

13:05 Украинская земля растет в цене: какие области стали самыми дорогими

Питание и сон — как рацион влияет на качество ночного отдыха

Питание и сон — как рацион влияет на качество ночного отдыха

13:00 Финпомощь Каритас: кому из ВПЛ доступны выплаты на 6 месяцев

12:57 Железняк: Корецкий будет назначен премьером, а несколько министров будут уволены

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:57 Рада продовжила термін мобілізації в Україні

12:55 В Одессе проверят пляжи, работающих без каких-либо разрешений

12:51 Цены на подсолнечник в Украине пошли вниз: сколько стоит в июле

12:46 Жара возвращается: синоптик Диденко прогнозирует завтра до +29 °C

12:39 Парламент продлил военное положение ещё на 90 дней

22:33 Смена премьер-министра Украины: одесситы об ожиданиях и надеждах

13:58 Методы Терехова применяют по всей Украине. Зеленский может назначить мэра Харкова премьером

10 июля

22:33 С любовью к Одессе: жители и туристы про особенный город

06:33 Отдых в Затоке на Одесчине: цены на жилье, укрытия и пляжи

9 июля

06:33 Скумбрия дорожает, малина пользуется спросом: цены на рынке Одессы

7 июля

22:33 Одесситы о сокращении охранной зоны ЮНЕСКО: все «за» и «против»

6 июля

22:33 Мораторий на русскоязычный контент: реакция одесситов

3 июля

22:33 Черноморский флот РФ: уничтожение — главная цель ВМС Украины

28 июня

16:20 Не дороже 500 грн: где отдохнуть с детьми в Киеве летом

13 июня

07:55 Тренды свадеб 2026: сколько стоит торжество и какую сумму подарить

Text

13:15 Увольнение Свириденко и полная перезагрузка правительства: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина вместе со странами Европы создала Антибаллистическую коалицию: эфир Ранок.LIVE

13 июля
Text

18:19 Заседание "Коалиции желающих" в Париже: эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Лидеры "Коалиции желающих" собрались в Париже: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский срочно меняет правительство: эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Украина вместе со странами Европы создала Антибаллистическую коалицию: эфир Ранок.LIVE

Украина вместе со странами Европы создала Антибаллистическую коалицию: эфир Ранок.LIVE

14 июля 2026 г. 8:00
Заседание "Коалиции желающих" в Париже: эфир Вечір.LIVE

Заседание "Коалиции желающих" в Париже: эфир Вечір.LIVE

13 июля 2026 г. 18:19
Лидеры "Коалиции желающих" собрались в Париже: эфир День.LIVE

Лидеры "Коалиции желающих" собрались в Париже: эфир День.LIVE

13 июля 2026 г. 13:05
Зеленский срочно меняет правительство: эфир Ранок.LIVE

Зеленский срочно меняет правительство: эфир Ранок.LIVE

13 июля 2026 г. 8:00
ЕС одобрил открытие нового кластера для вступления Украины: эфир Вечір.LIVE

ЕС одобрил открытие нового кластера для вступления Украины: эфир Вечір.LIVE

10 июля 2026 г. 18:02
Сырский заявил, что Россия теряет силы на фронте: эфир День.LIVE

Сырский заявил, что Россия теряет силы на фронте: эфир День.LIVE

10 июля 2026 г. 13:15
Украина анонсировала встречу по проекту FREYA: эфир Ранок.LIVE

Украина анонсировала встречу по проекту FREYA: эфир Ранок.LIVE

10 июля 2026 г. 7:21
Павел предупредил Украину о планах Путина расширить масштабы войны: эфир Вечір.LIVE

Павел предупредил Украину о планах Путина расширить масштабы войны: эфир Вечір.LIVE

9 июля 2026 г. 18:03

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации