Гостями эфира День.LIVE стали энергетический эксперт Станислав Игнатьев, начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев, политический консультант Ярослав Божко, финансовый аналитик Виктор Гальчинский, нардеп Валентин Наливайченко и руководительница департамента стратегических инициатив UAnimals Ольга Мацько.

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Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят, что комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти поддержал отставку Юлии Свириденко, что приведет к полной перезагрузке правительства.

Причины этого решения в Офисе Президента и потенциальные кандидаты на министерские должности остаются неизвестными.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка, Сергея Корецкого планируют назначить на должность премьер-министра. В то же время ожидаются кадровые изменения в правительстве — несколько министров могут покинуть свои посты.

А 12 июля украинский лидер Владимир Зеленский встретился с кандидатами на пост премьера. Речь идет о Михаиле Федорове, Денисе Шмыгале, Сергее Корецком и Игоре Терехове.