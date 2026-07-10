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Сырский заявил, что Россия теряет силы на фронте: эфир День.LIVE

Сырский заявил, что Россия теряет силы на фронте: эфир День.LIVE

10 июля 2026 г. 13:15

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19:24 Почему слышны взрывы без сигналов тревоги и что с укрытиями в Киеве: эфир Київський час

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18:15 Как прошла встреча Зеленского и Трампа: эфир Вечір.LIVE

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13:01 Второй день саммита НАТО: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский сегодня встретится с Трампом: эфир Ранок.LIVE

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13:15 Сырский заявил, что Россия теряет силы на фронте: эфир День.LIVE

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07:21 Украина анонсировала встречу по проекту FREYA: эфир Ранок.LIVE

9 июля 2026
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18:03 Павел предупредил Украину о планах Путина расширить масштабы войны: эфир Вечір.LIVE

Text

13:22 Украина получит партию ракет-перехватчиков для системы Patriot: эфир День.LIVE

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07:26 Украина будет производить ракеты для Patriot, итоги саммита НАТО: эфир Ранок.LIVE

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в первой половине 2026 года скорость продвижения российских войск снизилась более чем вдвое. В то же время он подчеркнул, что пока нет оснований говорить о переломе в ходе войны.

Смотрите об этом в прямом эфире День.LIVE.

По словам Сырского, несмотря на значительное превосходство России в численности личного состава и техники, армия РФ не смогла выполнить большинство своих задач на фронте. Он также отметил, что количество активных направлений наступления противника сократилось: если раньше российские войска действовали на 13 оперативных направлениях, то сейчас наступательные действия продолжаются максимум на шести–семи.

Гости эфира:

  • Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований в области безопасности";
  • Виталий Ким, начальник Николаевской областной военной администрации;
  • Олесь Мосенко "Барс", заместитель командира Ветеранского корпуса;
  • Борис Гулкевич, военный аналитик Defense Express;
  • Алексей Леонов, народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, "Батькивщина", министр по вопросам ЖКХ Украины (2007–2010);
  • Андрей Демченко, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины.

Новини.LIVE сообщали, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поздравил военнослужащих Военно-морских сил с профессиональным праздником. Он отметил, что Украина всегда была, есть и впредь будет морской державой, а украинские моряки ежедневно защищают ее право на свободный доступ к морю.

Также Новини.LIVE сообщали, что Сырский отметил, что украинские подразделения противовоздушной обороны за считанные секунды обнаруживают и уничтожают воздушные цели российских войск в различных регионах страны. По его словам, военнослужащие продемонстрировали высокий уровень профессионализма после начала активного использования современных западных комплексов вместе с украинскими системами ПВО.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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