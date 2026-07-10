Сырский заявил, что Россия теряет силы на фронте: эфир День.LIVE

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в первой половине 2026 года скорость продвижения российских войск снизилась более чем вдвое. В то же время он подчеркнул, что пока нет оснований говорить о переломе в ходе войны.

Смотрите об этом в прямом эфире День.LIVE.

По словам Сырского, несмотря на значительное превосходство России в численности личного состава и техники, армия РФ не смогла выполнить большинство своих задач на фронте. Он также отметил, что количество активных направлений наступления противника сократилось: если раньше российские войска действовали на 13 оперативных направлениях, то сейчас наступательные действия продолжаются максимум на шести–семи.

Гости эфира:

Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований в области безопасности";

Виталий Ким, начальник Николаевской областной военной администрации;

Олесь Мосенко "Барс", заместитель командира Ветеранского корпуса;

Борис Гулкевич, военный аналитик Defense Express;

Алексей Леонов, народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, "Батькивщина", министр по вопросам ЖКХ Украины (2007–2010);

Андрей Демченко, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины.

Новини.LIVE сообщали, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поздравил военнослужащих Военно-морских сил с профессиональным праздником. Он отметил, что Украина всегда была, есть и впредь будет морской державой, а украинские моряки ежедневно защищают ее право на свободный доступ к морю.

Также Новини.LIVE сообщали, что Сырский отметил, что украинские подразделения противовоздушной обороны за считанные секунды обнаруживают и уничтожают воздушные цели российских войск в различных регионах страны. По его словам, военнослужащие продемонстрировали высокий уровень профессионализма после начала активного использования современных западных комплексов вместе с украинскими системами ПВО.