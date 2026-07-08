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Почему слышны взрывы без сигналов тревоги и что с укрытиями в Киеве: эфир Київський час

Почему слышны взрывы без сигналов тревоги и что с укрытиями в Киеве: эфир Київський час

8 июля 2026 г. 19:24

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19:27 Выступление Зеленского после переговоров с Трампом: трансляция

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19:24 Почему слышны взрывы без сигналов тревоги и что с укрытиями в Киеве: эфир Київський час

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18:15 Как прошла встреча Зеленского и Трампа: эфир Вечір.LIVE

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13:01 Второй день саммита НАТО: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский сегодня встретится с Трампом: эфир Ранок.LIVE

7 июля 2026
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18:00 Зеленский обсудит с Трампом поставки ракет для Patriot: Вечір.LIVE

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13:01 В Анкаре прозвучали важные заявления по поводу Украины: эфир "День.LIVE"

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08:00 В Анкаре состоится саммит НАТО, на котором обсудят помощь Украине: эфир Ранок.LIVE

6 июля 2026
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18:27 Украинцев предупредили, когда РФ может повторить массированный удар: эфир Вечір.LIVE

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16:45 Брифинг Рютте на саммите НАТО в Анкаре: прямая трансляция

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19:27 Выступление Зеленского после переговоров с Трампом: трансляция

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19:24 Почему слышны взрывы без сигналов тревоги и что с укрытиями в Киеве: эфир Київський час

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18:15 Как прошла встреча Зеленского и Трампа: эфир Вечір.LIVE

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13:01 Второй день саммита НАТО: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский сегодня встретится с Трампом: эфир Ранок.LIVE

Российские захватчики совершили две смертоносные атаки на Киев в течение недели — 2 и 6 июля, которые стали одними из самых массированных за всю историю полномасштабного вторжения РФ. Кроме того, обстрелы происходили еще до объявления воздушной тревоги.

Почему это происходит и кто спасет киевлян — ищите ответы в эфире Київський час.

О чем поговорим в эфире

Ключевые темы эфира:

  • последствия обстрела Киева 8 июля, в результате которого Россия убила трех человек;
  • почему атака произошла без объявления воздушной тревоги и хватает ли Украине противоракетной защиты;
  • готовы ли киевские укрытия к новым обстрелам, кто отвечает за их состояние и почему в столичном метро не используют вагоны в качестве укрытий;
  • самые значительные разрушения жилого сектора в Вишневом за время полномасштабной войны и какую помощь получат местные жители.

Об этом мы поговорим с гостями нашего эфира — в студии:

  • Кирилл Фесик, председатель Оболонской РГА в городе Киеве, кандидат юридических наук
  • Олесь Маляревич, заместитель командира 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес"
  • Леонид Емец, депутат Киевского городского совета от партии "Европейская Солидарность", председатель комиссии по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции, доктор юридических наук
  • Алла Шлапак, депутат Киевского городского совета, "Батькивщина"
  • Константин Криволап, авиаэксперт
  • Татьяна Тимочко, председатель Всеукраинской экологической лиги

Новини.LIVE сообщали, что Россия атаковала Деснянский район Киева 8 июля: на одном из объектов пострадал маленький ребенок и был поврежден жилой многоэтажный дом, на другом — произошло попадание вблизи газораспределительной станции, в результате чего погибли три человека, еще 13 — пострадали.

Также Новини.LIVE сообщали о завершении работ ГСЧС на всех участках в Киеве в результате массированного обстрела со стороны России в ночь на 6 июля. Наибольший объем работ пришелся на Подольский район, кроме того, сильно пострадал Дарницкий. Спасатели расчищали завалы разрушенных россиянами домов; в результате обстрела погибли 19 человек, еще 61 человек получил ранения.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали о смертоносной атаке РФ на Вишневое в Киевской области, где россияне убили десять человек. Еще несколько часов в городе продолжались взрывы боеприпасов — жителей просили не выходить на улицу и закрыть все окна. Что именно произошло в Вишневом, президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить СБУ и разведчикам.

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