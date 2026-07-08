Российские захватчики совершили две смертоносные атаки на Киев в течение недели — 2 и 6 июля, которые стали одними из самых массированных за всю историю полномасштабного вторжения РФ. Кроме того, обстрелы происходили еще до объявления воздушной тревоги.

Почему это происходит и кто спасет киевлян — ищите ответы в эфире Київський час.

О чем поговорим в эфире

Ключевые темы эфира:

последствия обстрела Киева 8 июля, в результате которого Россия убила трех человек;

почему атака произошла без объявления воздушной тревоги и хватает ли Украине противоракетной защиты;

готовы ли киевские укрытия к новым обстрелам, кто отвечает за их состояние и почему в столичном метро не используют вагоны в качестве укрытий;

самые значительные разрушения жилого сектора в Вишневом за время полномасштабной войны и какую помощь получат местные жители.

Об этом мы поговорим с гостями нашего эфира — в студии:

Кирилл Фесик, председатель Оболонской РГА в городе Киеве, кандидат юридических наук

Олесь Маляревич, заместитель командира 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес"

Леонид Емец, депутат Киевского городского совета от партии "Европейская Солидарность", председатель комиссии по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции, доктор юридических наук

Алла Шлапак, депутат Киевского городского совета, "Батькивщина"

Константин Криволап, авиаэксперт

Татьяна Тимочко, председатель Всеукраинской экологической лиги

Новини.LIVE сообщали, что Россия атаковала Деснянский район Киева 8 июля: на одном из объектов пострадал маленький ребенок и был поврежден жилой многоэтажный дом, на другом — произошло попадание вблизи газораспределительной станции, в результате чего погибли три человека, еще 13 — пострадали.

Также Новини.LIVE сообщали о завершении работ ГСЧС на всех участках в Киеве в результате массированного обстрела со стороны России в ночь на 6 июля. Наибольший объем работ пришелся на Подольский район, кроме того, сильно пострадал Дарницкий. Спасатели расчищали завалы разрушенных россиянами домов; в результате обстрела погибли 19 человек, еще 61 человек получил ранения.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали о смертоносной атаке РФ на Вишневое в Киевской области, где россияне убили десять человек. Еще несколько часов в городе продолжались взрывы боеприпасов — жителей просили не выходить на улицу и закрыть все окна. Что именно произошло в Вишневом, президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить СБУ и разведчикам.