Президент США Дональд Трамп намекнул, что Украина получит право на производство Patriot. Он добавил, что, по его мнению, Украина "быстро с этим справится", поскольку очень хорошо производит оружие.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 8 июля.

Гости эфира

Сергей Ауслендер — журналист (Израиль);

Алексей Гончаренко — народный депутат Украины, "Европейская Солидарность";

Леонид Емец — депутат Киевского городского совета, "Европейская Солидарность", председатель комиссии по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции, доктор юридических наук;

Алла Шлапак — депутат Киевского городского совета, "Батькивщина" (первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности);

Кирилл Фесик — председатель Оболонской РГА в городе Киеве, кандидат юридических наук;

Елена Шуляк — председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Как писали Новини.LIVE, в Анкаре завершилась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Главы государств сделали ряд важных заявлений и обсудили усиление противовоздушной обороны Украины.

В ходе этой беседы президент США заявил, что удары ВСУ по НПЗ РФ могут ускорить окончание войны. По его словам, такая эскалация способна "привести к концу".