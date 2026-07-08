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Как прошла встреча Зеленского и Трампа: эфир Вечір.LIVE

Как прошла встреча Зеленского и Трампа: эфир Вечір.LIVE

8 июля 2026 г. 18:15

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18:15 Как прошла встреча Зеленского и Трампа: эфир Вечір.LIVE

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08:00 Зеленский сегодня встретится с Трампом: эфир Ранок.LIVE

7 июля 2026
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18:00 Зеленский обсудит с Трампом поставки ракет для Patriot: Вечір.LIVE

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13:01 В Анкаре прозвучали важные заявления по поводу Украины: эфир "День.LIVE"

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08:00 В Анкаре состоится саммит НАТО, на котором обсудят помощь Украине: эфир Ранок.LIVE

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18:27 Украинцев предупредили, когда РФ может повторить массированный удар: эфир Вечір.LIVE

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16:45 Брифинг Рютте на саммите НАТО в Анкаре: прямая трансляция

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13:00 Киев и область приходят в себя после массированной атаки России: эфир День.LIVE

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08:00 Россия снова массированно атаковала Киев ракетами и дронами: эфир Ранок.LIVE

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18:15 Как прошла встреча Зеленского и Трампа: эфир Вечір.LIVE

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08:00 Зеленский сегодня встретится с Трампом: эфир Ранок.LIVE

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18:00 Зеленский обсудит с Трампом поставки ракет для Patriot: Вечір.LIVE

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13:01 В Анкаре прозвучали важные заявления по поводу Украины: эфир "День.LIVE"

Президент США Дональд Трамп намекнул, что Украина получит право на производство Patriot. Он добавил, что, по его мнению, Украина "быстро с этим справится", поскольку очень хорошо производит оружие.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 8 июля.

Гости эфира

  • Сергей Ауслендер — журналист (Израиль);
  • Алексей Гончаренко — народный депутат Украины, "Европейская Солидарность";
  • Леонид Емец — депутат Киевского городского совета, "Европейская Солидарность", председатель комиссии по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции, доктор юридических наук;
  • Алла Шлапак — депутат Киевского городского совета, "Батькивщина" (первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности);
  • Кирилл Фесик — председатель Оболонской РГА в городе Киеве, кандидат юридических наук;
  • Елена Шуляк — председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Как писали Новини.LIVE, в Анкаре завершилась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Главы государств сделали ряд важных заявлений и обсудили усиление противовоздушной обороны Украины.

В ходе этой беседы президент США заявил, что удары ВСУ по НПЗ РФ могут ускорить окончание войны. По его словам, такая эскалация способна "привести к концу".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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