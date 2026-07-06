Гостями эфира Ранок.LIVE стали член Украинской ассоциации внешней политики Игорь Тодоров, юрист-международник Роман Еделев, командир расчета БпЛА 3-й ОШБр Игорь с позывным "Пиц", политолог Игорь Когут, нардеп Сергей Евтушок, и.о. главы Мариупольского районного совета Вадим Пикуз, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, военный эксперт Иван Тимочко и депутат областного совета Александр Ахмеров.

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Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят массированный российский обстрел Киева в ночь на 6 июля. Враг применял ракеты и дроны различных типов. В городе фиксируются попадания в гражданскую инфраструктуру, в частности в многоэтажные дома. На данный момент известно о девяти погибших и более 46 раненых.

Работы по спасению людей продолжаются.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС, в ночь на 6 июля Россия массированно атаковала Киев, в результате чего в городе много повреждений. В частности, противник наносил удары ракетами с кассетными боеголовками.

Кроме того, этой ночью пострадала Киевская область. В результате атаки России в Бучанском районе погиб человек, также есть раненые и значительные повреждения гражданской инфраструктуры.