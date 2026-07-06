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Главная arrow Відео arrow Россия снова массированно атаковала Киев ракетами и дронами: эфир Ранок.LIVE arrow
Россия снова массированно атаковала Киев ракетами и дронами: эфир Ранок.LIVE

Россия снова массированно атаковала Киев ракетами и дронами: эфир Ранок.LIVE

6 июля 2026 г. 8:00

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18:03 Число жертв российской атаки на Киев возросло: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Десятки жертв в Киеве в результате обстрела: эфир День.LIVE

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1 июля 2026
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19:00 Аномальная жара и коррупция в КГГА: эфир Київський час

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18:16 Федоров заявил, что Украине нужна помощь следующего уровня: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский просит партнеров быстрее предоставить ракеты для ПВО: эфир День.LIVE

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08:00 Киев приходит в себя после нападения России и готовит ответ: эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали член Украинской ассоциации внешней политики Игорь Тодоров, юрист-международник Роман Еделев, командир расчета БпЛА 3-й ОШБр Игорь с позывным "Пиц", политолог Игорь Когут, нардеп Сергей Евтушок, и.о. главы Мариупольского районного совета Вадим Пикуз, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, военный эксперт Иван Тимочко и депутат областного совета Александр Ахмеров.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят массированный российский обстрел Киева в ночь на 6 июля. Враг применял ракеты и дроны различных типов. В городе фиксируются попадания в гражданскую инфраструктуру, в частности в многоэтажные дома. На данный момент известно о девяти погибших и более 46 раненых.

Работы по спасению людей продолжаются.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС, в ночь на 6 июля Россия массированно атаковала Киев, в результате чего в городе много повреждений. В частности, противник наносил удары ракетами с кассетными боеголовками.

Кроме того, этой ночью пострадала Киевская область. В результате атаки России в Бучанском районе погиб человек, также есть раненые и значительные повреждения гражданской инфраструктуры.

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08:00 Выплаты ко Дню Независимости: в ПФУ дали важное разъяснение

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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