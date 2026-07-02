Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в ближайшее время в ходе переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз могут быть открыты еще пять переговорных кластеров. Он подчеркнул, что украинская сторона настроена максимально быстро продвигаться по пути евроинтеграции и не заинтересована в затягивании этого процесса. По словам главы государства, принятие политического решения об открытии новых этапов переговоров станет важным сигналом поддержки для украинцев. Между тем Россия продолжает уничтожать гражданское население в Украине и нанесла очередной массированный удар по стране, в Киеве большое количество жертв.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 2 июля

Гости эфира:

Егор Брайлян, кандидат исторических наук, член Британской ассоциации исследования Украины (BASU)

Богдан Петренко, начальник отдела коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады; Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014–2015)

Максим Ткаченко, народный депутат от партии «Слуга народа», председатель рабочей группы по вопросам жилья Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите ВПЛ, соучредитель ОО «ВПЛ Украины»

Виталий Кулик, футуролог

Олег Устенко, экономист, советник Президента в 2019–2024 годах

Игорь Попов, политолог (эксперт аналитического центра «Объединенная Украина»)

Валерий Боровик, основатель компании-производителя оборонной продукции «First Contact», участник боевых действий

Дмитрий Громаков, социолог. Эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской агрессии

Петр Олещук, политолог

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 2 июля российские войска совершили очередную массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Вражеский обстрел привел к значительным разрушениям в столице: повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. По предварительным данным, последствия атаки зафиксированы в пяти районах города. Известно о погибших и пострадавших.

Сеть автозаправочных комплексов WOG сообщила о временном приостановлении работы части своих АЗС в нескольких областях Украины. Такое решение будет действовать до утра 2 июля в качестве превентивной меры из-за угрозы возможного массированного российского обстрела.