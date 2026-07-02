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Последствия массированного обстрела Киева: эфир Ранок.LIVE

Последствия массированного обстрела Киева: эфир Ранок.LIVE

2 июля 2026 г. 8:10

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08:10 Последствия массированного обстрела Киева: эфир Ранок.LIVE

1 июля 2026
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13:00 Энергосистема Украины не выдерживает жары: эфир День.LIVE

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08:00 Отключения электричества возобновляются из-за жары: эфир Ранок.LIVE

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18:20 Украине нужно наращивать антибаллистическую защиту: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Жара может привести к отключениям электроэнергии в Украине: эфир День.LIVE

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08:10 Последствия массированного обстрела Киева: эфир Ранок.LIVE

1 июля 2026
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19:00 Аномальная жара и коррупция в КГГА: эфир Київський час

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18:16 Федоров заявил, что Украине нужна помощь следующего уровня: эфир Вечір.LIVE

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13:04 Украина поразила объект РФ за 1300 км от фронта: эфир День.LIVE

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08:00 РФ может начать наступление на Черниговщину и Киев: эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в ближайшее время в ходе переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз могут быть открыты еще пять переговорных кластеров. Он подчеркнул, что украинская сторона настроена максимально быстро продвигаться по пути евроинтеграции и не заинтересована в затягивании этого процесса. По словам главы государства, принятие политического решения об открытии новых этапов переговоров станет важным сигналом поддержки для украинцев. Между тем Россия продолжает уничтожать гражданское население в Украине и нанесла очередной массированный удар по стране, в Киеве большое количество жертв.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 2 июля

Гости эфира:

  • Егор Брайлян, кандидат исторических наук, член Британской ассоциации исследования Украины (BASU)
  • Богдан Петренко, начальник отдела коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады; Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014–2015)
  • Максим Ткаченко, народный депутат от партии «Слуга народа», председатель рабочей группы по вопросам жилья Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите ВПЛ, соучредитель ОО «ВПЛ Украины»
  • Виталий Кулик, футуролог
  • Олег Устенко, экономист, советник Президента в 2019–2024 годах
  • Игорь Попов, политолог (эксперт аналитического центра «Объединенная Украина»)
  • Валерий Боровик, основатель компании-производителя оборонной продукции «First Contact», участник боевых действий
  • Дмитрий Громаков, социолог. Эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской агрессии
  • Петр Олещук, политолог

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 2 июля российские войска совершили очередную массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Вражеский обстрел привел к значительным разрушениям в столице: повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. По предварительным данным, последствия атаки зафиксированы в пяти районах города. Известно о погибших и пострадавших.

Сеть автозаправочных комплексов WOG сообщила о временном приостановлении работы части своих АЗС в нескольких областях Украины. Такое решение будет действовать до утра 2 июля в качестве превентивной меры из-за угрозы возможного массированного российского обстрела.

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07:59 Юрист назвал законные основания для доступа ТЦК в жилье

07:26 Длительная эвакуация раненых: медики обсудили пути спасения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:15 Новые выплаты военнослужащим: в каких числах поступят деньги в июле

07:01 ПриватБанк выплатит бонус за переводы от 1 000 грн: как получить

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