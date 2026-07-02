Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в ближайшее время в ходе переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз могут быть открыты еще пять переговорных кластеров. Он подчеркнул, что украинская сторона настроена максимально быстро продвигаться по пути евроинтеграции и не заинтересована в затягивании этого процесса. По словам главы государства, принятие политического решения об открытии новых этапов переговоров станет важным сигналом поддержки для украинцев. Между тем Россия продолжает уничтожать гражданское население в Украине и нанесла очередной массированный удар по стране, в Киеве большое количество жертв.
Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.
Эфир Ранок.LIVE 2 июля
Гости эфира:
- Егор Брайлян, кандидат исторических наук, член Британской ассоциации исследования Украины (BASU)
- Богдан Петренко, начальник отдела коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады; Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014–2015)
- Максим Ткаченко, народный депутат от партии «Слуга народа», председатель рабочей группы по вопросам жилья Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите ВПЛ, соучредитель ОО «ВПЛ Украины»
- Виталий Кулик, футуролог
- Олег Устенко, экономист, советник Президента в 2019–2024 годах
- Игорь Попов, политолог (эксперт аналитического центра «Объединенная Украина»)
- Валерий Боровик, основатель компании-производителя оборонной продукции «First Contact», участник боевых действий
- Дмитрий Громаков, социолог. Эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской агрессии
- Петр Олещук, политолог
Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 2 июля российские войска совершили очередную массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Вражеский обстрел привел к значительным разрушениям в столице: повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. По предварительным данным, последствия атаки зафиксированы в пяти районах города. Известно о погибших и пострадавших.
Сеть автозаправочных комплексов WOG сообщила о временном приостановлении работы части своих АЗС в нескольких областях Украины. Такое решение будет действовать до утра 2 июля в качестве превентивной меры из-за угрозы возможного массированного российского обстрела.