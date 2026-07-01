Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Украина поразила объект РФ за 1300 км от фронта: эфир День.LIVE arrow
Украина поразила объект РФ за 1300 км от фронта: эфир День.LIVE

Украина поразила объект РФ за 1300 км от фронта: эфир День.LIVE

1 июля 2026 г. 13:04

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:04 Украина поразила объект РФ за 1300 км от фронта: эфир День.LIVE

Text

08:00 РФ может начать наступление на Черниговщину и Киев: эфир Ранок.LIVE

30 июня 2026
Text

18:21 С июля увеличится финансирование боевых батальонов ВСУ: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Энергосистема Украины не выдерживает жары: эфир День.LIVE

Text

08:00 Отключения электричества возобновляются из-за жары: эфир Ранок.LIVE

29 июня 2026
Text

18:20 Украине нужно наращивать антибаллистическую защиту: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Жара может привести к отключениям электроэнергии в Украине: эфир День.LIVE

Text

08:00 В Украине создадут Национальный пантеон: эфир Ранок.LIVE

26 июня 2026
Text

21:00 Почему украинцы вынуждены бороться за доступ к лекарствам: эфир "Наша справа"

Text

18:15 Украина даст зеркальный ответ на провокации Беларуси: эфир Вечір.LIVE

Text

13:04 Украина поразила объект РФ за 1300 км от фронта: эфир День.LIVE

Text

08:00 РФ может начать наступление на Черниговщину и Киев: эфир Ранок.LIVE

30 июня 2026
Text

18:21 С июля увеличится финансирование боевых батальонов ВСУ: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Энергосистема Украины не выдерживает жары: эфир День.LIVE

Text

08:00 Отключения электричества возобновляются из-за жары: эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об очередном ударе по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. На этот раз Силы обороны нанесли удар по объекту в Уфе. Это один из крупнейших производителей смазочных материалов.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 1 июля.

Гости эфира

  • Андрей Ковалев — кандидат политических наук;
  • Михаил Савенец — заведующий отделом мониторинга атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины;
  • Дмитрий Костюк — народный депутат Украины, председатель общественной организации "Неделимая Украина";
  • Илья Котов — эксперт по публичной политике, кандидат наук в области государственного управления;
  • Наталья Суслова — кандидат медицинских наук, медицинский директор общественной организации "Сильные сердца", врач общей практики — семейной медицины, терапевт;
  • Денис Попович — военный аналитик;
  • Руслан Плетинка — заместитель начальника отдела рекрутинга Третьего армейского корпуса;
  • Светлана Осауленко — депутат Одесского городского совета.

Как писали Новини.LIVE, Путин признал, что РФ начала использовать резервы топлива. На российских заправках уже появились большие очереди.

Так, в главном нефтяном регионе РФ ввели лимиты на топливо. А в Москве временно отменили систему пропусков для бензовозов, чтобы обеспечить бесперебойную поставку топлива на автозаправочные станции.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:05 Лубинец призвал изменить государственную политику в отношении ВПЛ

Text

13:04 Украина поразила объект РФ за 1300 км от фронта: эфир День.LIVE

13:02 Кирилл Буданов поздравил бойцов спецподразделений военной разведки

13:00 Компенсации на аренду и коммуналку: кто из ВПЛ получит выплаты

12:55 На Одесчине прогремел мощный взрыв: угроза балистики из Крыма

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:45 Для мужчин за рубежом могут изменить условия защиты: Лубинец

12:33 Лубинец прокомментировал нарушения правил мобилизации в регионах

12:23 "Абонплата" за непризыв: дело руководителя Житомирского ТЦК передали в суд

12:20 Распечатка из "Резерв+": для группы оповещения это не аргумент

12:15 Топливо с биоэтанолом и новые отметки на АЗС: в Украине заработал стандарт ЕС

13:05 Лубинец призвал изменить государственную политику в отношении ВПЛ

13:02 Кирилл Буданов поздравил бойцов спецподразделений военной разведки

13:00 Компенсации на аренду и коммуналку: кто из ВПЛ получит выплаты

12:55 На Одесчине прогремел мощный взрыв: угроза балистики из Крыма

12:45 Для мужчин за рубежом могут изменить условия защиты: Лубинец

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:33 Лубинец прокомментировал нарушения правил мобилизации в регионах

12:23 "Абонплата" за непризыв: дело руководителя Житомирского ТЦК передали в суд

12:20 Распечатка из "Резерв+": для группы оповещения это не аргумент

12:15 Топливо с биоэтанолом и новые отметки на АЗС: в Украине заработал стандарт ЕС

12:11 ТЦК дважды отказал в отсрочке отцу-одиночке из Кривого Рога: Лубинец

16:20 Не дороже 500 грн: где отдохнуть с детьми в Киеве летом

13 июня

07:55 Тренды свадеб 2026: сколько стоит торжество и какую сумму подарить

07:22 Высокие риски: на что обратить внимание при покупке старой квартиры

9 июня

22:33 Базам РФ не место возле Одесчины: Юсов о ПМР и логистике

8 июня

18:32 Деньги на праздники: сколько дарить на свадьбу или день рождения

4 июня

22:33 Угроза для Одесчины с Приднестровья остается: актуальные риски

3 июня

22:33 Состояние украинской экономики: риски из-за трудовых мигрантов

2 июня

22:33 Саломе Зурабишвили: победа Украины — будущее Грузии и Европы

27 мая

06:33 Сезон овощей и ягод в Одессе: актуальные цены на Киевском рынке

25 мая

22:34 Стоимость аренды квартир в Одессе: сколько тратят жители

Text

13:04 Украина поразила объект РФ за 1300 км от фронта: эфир День.LIVE

Text

08:00 РФ может начать наступление на Черниговщину и Киев: эфир Ранок.LIVE

30 июня
Text

18:21 С июля увеличится финансирование боевых батальонов ВСУ: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Энергосистема Украины не выдерживает жары: эфир День.LIVE

Text

08:00 Отключения электричества возобновляются из-за жары: эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
РФ может начать наступление на Черниговщину и Киев: эфир Ранок.LIVE

РФ может начать наступление на Черниговщину и Киев: эфир Ранок.LIVE

1 июля 2026 г. 8:00
С июля увеличится финансирование боевых батальонов ВСУ: эфир Вечір.LIVE

С июля увеличится финансирование боевых батальонов ВСУ: эфир Вечір.LIVE

30 июня 2026 г. 18:21
Энергосистема Украины не выдерживает жары: эфир День.LIVE

Энергосистема Украины не выдерживает жары: эфир День.LIVE

30 июня 2026 г. 13:00
Отключения электричества возобновляются из-за жары: эфир Ранок.LIVE

Отключения электричества возобновляются из-за жары: эфир Ранок.LIVE

30 июня 2026 г. 8:00
Украине нужно наращивать антибаллистическую защиту: эфир Вечір.LIVE

Украине нужно наращивать антибаллистическую защиту: эфир Вечір.LIVE

29 июня 2026 г. 18:20
Жара может привести к отключениям электроэнергии в Украине: эфир День.LIVE

Жара может привести к отключениям электроэнергии в Украине: эфир День.LIVE

29 июня 2026 г. 13:00
В Украине создадут Национальный пантеон: эфир Ранок.LIVE

В Украине создадут Национальный пантеон: эфир Ранок.LIVE

29 июня 2026 г. 8:00
Почему украинцы вынуждены бороться за доступ к лекарствам: эфир "Наша справа"

Почему украинцы вынуждены бороться за доступ к лекарствам: эфир "Наша справа"

26 июня 2026 г. 21:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации