Президент Украины Владимир Зеленский заявил об очередном ударе по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. На этот раз Силы обороны нанесли удар по объекту в Уфе. Это один из крупнейших производителей смазочных материалов.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 1 июля.

Гости эфира

Андрей Ковалев — кандидат политических наук;

Михаил Савенец — заведующий отделом мониторинга атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины;

Дмитрий Костюк — народный депутат Украины, председатель общественной организации "Неделимая Украина";

Илья Котов — эксперт по публичной политике, кандидат наук в области государственного управления;

Наталья Суслова — кандидат медицинских наук, медицинский директор общественной организации "Сильные сердца", врач общей практики — семейной медицины, терапевт;

Денис Попович — военный аналитик;

Руслан Плетинка — заместитель начальника отдела рекрутинга Третьего армейского корпуса;

Светлана Осауленко — депутат Одесского городского совета.

Как писали Новини.LIVE, Путин признал, что РФ начала использовать резервы топлива. На российских заправках уже появились большие очереди.

Так, в главном нефтяном регионе РФ ввели лимиты на топливо. А в Москве временно отменили систему пропусков для бензовозов, чтобы обеспечить бесперебойную поставку топлива на автозаправочные станции.