Президент Украины Владимир Зеленский заявил об очередном ударе по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. На этот раз Силы обороны нанесли удар по объекту в Уфе. Это один из крупнейших производителей смазочных материалов.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 1 июля.
Гости эфира
- Андрей Ковалев — кандидат политических наук;
- Михаил Савенец — заведующий отделом мониторинга атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины;
- Дмитрий Костюк — народный депутат Украины, председатель общественной организации "Неделимая Украина";
- Илья Котов — эксперт по публичной политике, кандидат наук в области государственного управления;
- Наталья Суслова — кандидат медицинских наук, медицинский директор общественной организации "Сильные сердца", врач общей практики — семейной медицины, терапевт;
- Денис Попович — военный аналитик;
- Руслан Плетинка — заместитель начальника отдела рекрутинга Третьего армейского корпуса;
- Светлана Осауленко — депутат Одесского городского совета.
Как писали Новини.LIVE, Путин признал, что РФ начала использовать резервы топлива. На российских заправках уже появились большие очереди.
Так, в главном нефтяном регионе РФ ввели лимиты на топливо. А в Москве временно отменили систему пропусков для бензовозов, чтобы обеспечить бесперебойную поставку топлива на автозаправочные станции.