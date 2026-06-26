В Украине пациенты с онкологическими заболеваниями и эпилепсией остаются без жизненно необходимых лекарств. Часть препаратов исчезает из больниц и аптек, часть — годами не поступает на украинский рынок, а некоторые приходится искать на черном рынке.

Об этом и не только смотрите в эфире программы "Наша справа" на YouTube-канале Новини.LIVE.

О чем спецвыпуск "Наша справа"

В новом выпуске проекта "Наша справа" журналистка Диана Лановец расскажет, почему тысячи украинцев не могут получить жизненно необходимые лекарства. В центре расследования — истории пациентов с онкологическими, орфанными заболеваниями и эпилепсией, которые сталкиваются с дефицитом препаратов и вынуждены искать их за рубежом или покупать за свой счет.

Также в эфире речь пойдет о причинах перебоев с поставками медикаментов, работе системы государственных закупок, проблемах с планированием потребностей и обеспечением пациентов современными препаратами.

Помимо реальных историй украинцев, зрители услышат комментарии врачей, чиновников, представителей пациентских организаций и экспертов, которые объяснят, почему возникает дефицит лекарств и что нужно изменить, чтобы доступ к лечению был гарантирован каждому пациенту.

Как писали Новини.LIVE, Россия пытается влиять на украинский фармацевтический рынок. Речь идет о дистрибьютора Venta LTD. Он, хотя и официально зарегистрирован в Украине, тем не менее остается каналом российского контроля.

Также мы сообщали, что в перечень "Доступі ліки" в Украине добавили еще 778 препаратов. Полный перечень препаратов можно узнать на сайте Минздрава, а также через сервис по номеру 1677.