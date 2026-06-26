Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Почему украинцы вынуждены бороться за доступ к лекарствам: эфир "Наша справа" arrow
Почему украинцы вынуждены бороться за доступ к лекарствам: эфир "Наша справа"

Почему украинцы вынуждены бороться за доступ к лекарствам: эфир "Наша справа"

26 июня 2026 г. 21:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:00 Почему украинцы вынуждены бороться за доступ к лекарствам: эфир "Наша справа"

Text

18:15 Украина даст зеркальный ответ на провокации Беларуси: эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 СБУ атаковала российские суда в Крыму: эфир День.LIVE

Text

08:00 СБУ готовит новую масштабную спецоперацию против РФ: эфир Ранок.LIVE

25 июня 2026
Text

20:40 Украинский агросектор давит на рынок соседних стран: интервью с Алексеем Кущем

Text

18:01 Украина и ЕС укрепляют совместную оборону: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Польше лидеры ЕС обсуждают восстановление Украины: эфир День.LIVE

Text

08:00 В Польше стартует конференция по восстановлению Украины: эфир Ранок.LIVE

24 июня 2026
Text

18:00 Россияне перебрасывают ПВО из регионов в Москву: эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 В Крыму участились масштабные отключения электроэнергии: эфир День.LIVE

Text

21:00 Почему украинцы вынуждены бороться за доступ к лекарствам: эфир "Наша справа"

Text

18:15 Украина даст зеркальный ответ на провокации Беларуси: эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 СБУ атаковала российские суда в Крыму: эфир День.LIVE

Text

08:00 СБУ готовит новую масштабную спецоперацию против РФ: эфир Ранок.LIVE

25 июня 2026
Text

20:40 Украинский агросектор давит на рынок соседних стран: интервью с Алексеем Кущем

В Украине пациенты с онкологическими заболеваниями и эпилепсией остаются без жизненно необходимых лекарств. Часть препаратов исчезает из больниц и аптек, часть — годами не поступает на украинский рынок, а некоторые приходится искать на черном рынке.

Об этом и не только смотрите в эфире программы "Наша справа" на YouTube-канале Новини.LIVE.

О чем спецвыпуск "Наша справа"

В новом выпуске проекта "Наша справа" журналистка Диана Лановец расскажет, почему тысячи украинцев не могут получить жизненно необходимые лекарства. В центре расследования — истории пациентов с онкологическими, орфанными заболеваниями и эпилепсией, которые сталкиваются с дефицитом препаратов и вынуждены искать их за рубежом или покупать за свой счет.

Также в эфире речь пойдет о причинах перебоев с поставками медикаментов, работе системы государственных закупок, проблемах с планированием потребностей и обеспечением пациентов современными препаратами.

Помимо реальных историй украинцев, зрители услышат комментарии врачей, чиновников, представителей пациентских организаций и экспертов, которые объяснят, почему возникает дефицит лекарств и что нужно изменить, чтобы доступ к лечению был гарантирован каждому пациенту.

Как писали Новини.LIVE, Россия пытается влиять на украинский фармацевтический рынок. Речь идет о дистрибьютора Venta LTD. Он, хотя и официально зарегистрирован в Украине, тем не менее остается каналом российского контроля.

Также мы сообщали, что в перечень "Доступі ліки" в Украине добавили еще 778 препаратов. Полный перечень препаратов можно узнать на сайте Минздрава, а также через сервис по номеру 1677.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

00:03 Удар по багатоповерхівці в Запоріжжі: є поранені

26 июня

23:58 Иран нарушил перемирие с США: заявление Трампа

23:53 Эксперт: новая волна атак РФ на энергетику наиболее вероятна осенью

22:56 Россияне атаковали Харьков с помощью дронов: БпЛА упал на крышу АЗС

22:19 РФ тысячи раз атаковала УЗ: убытки достигают сотен миллиардов гривен

22:00 Формула выживания: почему украинцы вынуждены бороться за доступ к лекарствам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:52 Зеленский: Украина лишает Россию плацдарма в Крыму

21:21 Возвращение 160 защитников из плена РФ: фоторепортаж Новини.LIVE

Text

21:00 Почему украинцы вынуждены бороться за доступ к лекарствам: эфир "Наша справа"

20:28 Зеленский: наступление ВСУ на фронте помогает возвращать пленных

00:03 Удар по багатоповерхівці в Запоріжжі: є поранені

26 июня

23:58 Иран нарушил перемирие с США: заявление Трампа

23:53 Эксперт: новая волна атак РФ на энергетику наиболее вероятна осенью

22:56 Россияне атаковали Харьков с помощью дронов: БпЛА упал на крышу АЗС

22:19 РФ тысячи раз атаковала УЗ: убытки достигают сотен миллиардов гривен

22:00 Формула выживания: почему украинцы вынуждены бороться за доступ к лекарствам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:52 Зеленский: Украина лишает Россию плацдарма в Крыму

21:21 Возвращение 160 защитников из плена РФ: фоторепортаж Новини.LIVE

20:28 Зеленский: наступление ВСУ на фронте помогает возвращать пленных

20:20 Юсов: уже идет подготовка к следующему обмену пленными

07:55 Тренды свадеб 2026: сколько стоит торжество и какую сумму подарить

07:22 Высокие риски: на что обратить внимание при покупке старой квартиры

9 июня

22:33 Базам РФ не место возле Одесчины: Юсов о ПМР и логистике

8 июня

18:32 Деньги на праздники: сколько дарить на свадьбу или день рождения

4 июня

22:33 Угроза для Одесчины с Приднестровья остается: актуальные риски

3 июня

22:33 Состояние украинской экономики: риски из-за трудовых мигрантов

2 июня

22:33 Саломе Зурабишвили: победа Украины — будущее Грузии и Европы

27 мая

06:33 Сезон овощей и ягод в Одессе: актуальные цены на Киевском рынке

25 мая

22:34 Стоимость аренды квартир в Одессе: сколько тратят жители

22 мая

21:33 Клубника на одесских рынках дешевеет: актуальные цены сегодня

Text

21:00 Почему украинцы вынуждены бороться за доступ к лекарствам: эфир "Наша справа"

Text

18:15 Украина даст зеркальный ответ на провокации Беларуси: эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 СБУ атаковала российские суда в Крыму: эфир День.LIVE

Text

08:00 СБУ готовит новую масштабную спецоперацию против РФ: эфир Ранок.LIVE

25 июня
Text

20:40 Украинский агросектор давит на рынок соседних стран: интервью с Алексеем Кущем

Видео по теме

Все видео
Украина даст зеркальный ответ на провокации Беларуси: эфир Вечір.LIVE

Украина даст зеркальный ответ на провокации Беларуси: эфир Вечір.LIVE

26 июня 2026 г. 18:15
СБУ атаковала российские суда в Крыму: эфир День.LIVE

СБУ атаковала российские суда в Крыму: эфир День.LIVE

26 июня 2026 г. 13:15
СБУ готовит новую масштабную спецоперацию против РФ: эфир Ранок.LIVE

СБУ готовит новую масштабную спецоперацию против РФ: эфир Ранок.LIVE

26 июня 2026 г. 8:00
Украинский агросектор давит на рынок соседних стран: интервью с Алексеем Кущем

Украинский агросектор давит на рынок соседних стран: интервью с Алексеем Кущем

25 июня 2026 г. 20:40
Украина и ЕС укрепляют совместную оборону: эфир Вечір.LIVE

Украина и ЕС укрепляют совместную оборону: эфир Вечір.LIVE

25 июня 2026 г. 18:01
В Польше лидеры ЕС обсуждают восстановление Украины: эфир День.LIVE

В Польше лидеры ЕС обсуждают восстановление Украины: эфир День.LIVE

25 июня 2026 г. 13:00
В Польше стартует конференция по восстановлению Украины: эфир Ранок.LIVE

В Польше стартует конференция по восстановлению Украины: эфир Ранок.LIVE

25 июня 2026 г. 8:00
Россияне перебрасывают ПВО из регионов в Москву: эфир Вечір.LIVE

Россияне перебрасывают ПВО из регионов в Москву: эфир Вечір.LIVE

24 июня 2026 г. 18:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации