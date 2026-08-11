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Главная arrow Відео arrow Россия получила новую поставку баллистики из КНДР: эфир Ранок.LIVE arrow
Россия получила новую поставку баллистики из КНДР: эфир Ранок.LIVE

Россия получила новую поставку баллистики из КНДР: эфир Ранок.LIVE

11 августа 2026 г. 8:07

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Гостями эфира Ранок.LIVE стали кандидат политических наук Ярослав Телешун, специалист по востоковедению Вячеслав Лихачев, военный эксперт Иван Тимочко, военный аналитик Defense Express Борис Гулкевич, аналитик по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки Денис Клименко, первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко, эксперт по геоэкономике Олег Саркиц, основатель и руководитель волонтерской группы и БФ "Народный тыл" Георгий Тука и пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Северная Корея продолжает поставлять оружие России, а накопленный в ходе войны опыт может помочь Пхеньяну усовершенствовать свой ракетный потенциал.

Глава государства отметил расширение военного сотрудничества между странами, в рамках которого КНДР не только поставляет оружие, но и получает возможность совершенствовать собственные военные разработки за счет опыта войны в Украине.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого, Россия размещает вблизи украинской границы подразделение, вооруженное северокорейскими ракетами. Кроме того, КНДР передала российской армии ещё около 40 ракет KN-23 и KN-24.

Также Скибицкий сообщал, что в июле Россия осуществила рекордное для 2026 года количество пусков баллистических и гиперзвуковых ракет — в общей сложности 198.

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