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Россия наращивает производство ракет: эфир День.LIVE

Россия наращивает производство ракет: эфир День.LIVE

10 августа 2026 г. 13:20

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Россия продолжает наращивать производство ракет и, вероятно, не планирует прекращать ракетные удары по Украине. Как заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, увеличение объемов производства позволяет России поддерживать регулярные атаки по украинским городам и инфраструктуре.

Посмотреть интервью Вадима Скибицкого можно на канале Новини.LIVE.

Вадим Скибицкий в эфире День.LIVE

В ходе эфира обсудят российское ракетное производство, ситуацию на фронте, безопасность и международную политику.

Гости эфира:

  • Ярослав Божко — политический консультант, председатель Центра политических исследований "Доктрина";
  • Оксана Савчук — народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры;
  • Оксана Юринец — профессор кафедры внешнеэкономической и таможенной деятельности "Львовской политехники", народный депутат Украины VIII созыва;
  • Сергей Старенький — адвокат, заместитель председателя Комитета по защите прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;
  • Алексей Гетьман — военный обозреватель, участник российско-украинской войны;
  • Тарас Семенюк — политолог-международник;
  • Михаил Пелепец — старший оператор БПЛА 1-го отделения БПАК взвода БПАК 2-й роты ударных беспилотных авиационных комплексов, старший солдат.

Как сообщали Новини.LIVE, Вадим Скибицкий заявил, что в июле Россия применила рекордное в этом году количество баллистических и гиперзвуковых ракет. По его словам, речь идет о 198 ракетах, в частности "Искандер-М", РМ-48У и "Циркон".

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский выразил сомнение в том, что осенью Россия сможет наносить массированные удары баллистическими ракетами. Президент пояснил, что для их масштабного производства РФ требуется значительное количество иностранных комплектующих.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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