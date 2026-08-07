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Зеленский заслушал доклад Драпатого и объявил о кадровых изменениях в ВСУ: эфир Вечір.LIVE

Зеленский заслушал доклад Драпатого и объявил о кадровых изменениях в ВСУ: эфир Вечір.LIVE

7 августа 2026 г. 18:10

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18:10 Зеленский заслушал доклад Драпатого и объявил о кадровых изменениях в ВСУ: эфир Вечір.LIVE

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08:00 РФ запустила десятки ракет по Киеву и области: эфир Ранок.LIVE

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18:10 Зеленский заслушал доклад Драпатого и объявил о кадровых изменениях в ВСУ: эфир Вечір.LIVE

Text

13:39 В США предупредили, что РФ может напасть на НАТО: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина готовит новую операцию по уничтожению ВПК России: эфир Ранок.LIVE

6 августа 2026
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18:17 Зеленский анонсировал появление в Украине собственной баллистики: эфир Вечір.LIVE

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13:12 ВСУ поразили очередной НПЗ более чем в 1300 км вглубь РФ: эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Они обсудили вопросы защиты Донецкой области, укрепления ПВО и противоракетной обороны, а также нанесения ударов по российским объектам. Отдельно речь шла о далекобойных санкциях против РФ и кадровых вопросах в ВСУ.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 7 августа.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Дмитрий Быков — публицист, писатель и поэт;
  • Денис Капустин — командир РДК;
  • Тарас Загородний — управляющий партнер Национальной антикризисной группы;
  • Иван Ус — главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;
  • Максим Розумный — доктор политических наук;
  • Николай Маломуж — глава Службы внешней разведки в 2005–2010 годах, генерал армии Украины;
  • Екатерина Коваль — эксперт по национальной безопасности и обороне, офицер запаса, соучредительница #USASTANDSWITHUKRAINE;
  • Мария Мезенцева-Федоренко — народный депутат от фракции "Слуга народа", глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
  • Константин Криволап — авиаэксперт;
  • Ирина Захожа — детский психолог.

Новини.LIVE сообщили, что 7 августа 2026 года Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о ситуации в Донецкой области и усилении обороны. Отдельно обсудили удары по российским объектам, далекобойные санкции против РФ и обеспечение Украины ракетами для ПВО. Также президент и главнокомандующий затронули кадровые вопросы в Вооруженных силах Украины.

Новини.LIVE также сообщали, что к совместной европейской антибаллистической системе FREYJA уже присоединились 10 стран. Украина работает над развитием программы и собственных баллистических ракет. Владимир Зеленский ожидает конкретных результатов в этом направлении уже на рубеже 2026–2027 годов.

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20:00 Направят ли на ВЛК с 3-й группой инвалидности: что говорит закон

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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