Зеленский заслушал доклад Драпатого и объявил о кадровых изменениях в ВСУ: эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Они обсудили вопросы защиты Донецкой области, укрепления ПВО и противоракетной обороны, а также нанесения ударов по российским объектам. Отдельно речь шла о далекобойных санкциях против РФ и кадровых вопросах в ВСУ.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 7 августа.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Дмитрий Быков — публицист, писатель и поэт;

Денис Капустин — командир РДК;

Тарас Загородний — управляющий партнер Национальной антикризисной группы;

Иван Ус — главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;

Максим Розумный — доктор политических наук;

Николай Маломуж — глава Службы внешней разведки в 2005–2010 годах, генерал армии Украины;

Екатерина Коваль — эксперт по национальной безопасности и обороне, офицер запаса, соучредительница #USASTANDSWITHUKRAINE;

Мария Мезенцева-Федоренко — народный депутат от фракции "Слуга народа", глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Константин Криволап — авиаэксперт;

Ирина Захожа — детский психолог.

Новини.LIVE сообщили, что 7 августа 2026 года Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о ситуации в Донецкой области и усилении обороны. Отдельно обсудили удары по российским объектам, далекобойные санкции против РФ и обеспечение Украины ракетами для ПВО. Также президент и главнокомандующий затронули кадровые вопросы в Вооруженных силах Украины.

Новини.LIVE также сообщали, что к совместной европейской антибаллистической системе FREYJA уже присоединились 10 стран. Украина работает над развитием программы и собственных баллистических ракет. Владимир Зеленский ожидает конкретных результатов в этом направлении уже на рубеже 2026–2027 годов.