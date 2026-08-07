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В США предупредили, что РФ может напасть на НАТО: эфир День.LIVE

В США предупредили, что РФ может напасть на НАТО: эфир День.LIVE

7 августа 2026 г. 13:39

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13:39 В США предупредили, что РФ может напасть на НАТО: эфир День.LIVE

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08:00 Украина готовит новую операцию по уничтожению ВПК России: эфир Ранок.LIVE

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18:17 Зеленский анонсировал появление в Украине собственной баллистики: эфир Вечір.LIVE

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13:12 ВСУ поразили очередной НПЗ более чем в 1300 км вглубь РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Украина меняет тактику атак для противодействия баллистике: эфир Ранок.LIVE

Американская разведка предупреждает о возможной попытке РФ проверить решимость НАТО в ближайшие годы. Среди сценариев рассматриваются кибератака или ограниченное наземное вторжение. Ранее в США считали, что Путин не решится на провокацию против Альянса, однако в начале года оценка изменилась.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в пятницу, 7 августа.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук, профессор КАИ, президент Международного института исследований в области безопасности;
  • Денис Бобков — начальник отдела коммуникаций 37-й отдельной бригады морской пехоты, старший лейтенант;
  • Ростислав Коробка — вице-президент торгово-промышленной палаты;
  • Олег Лесной — политолог, вице-президент АЦ "Политика";
  • Лукаш Адамский — вице-директор Центра Мерошевского, эксперт по вопросам внешней политики;
  • Юрий Подорожний — политтехнолог;
  • Алексей Леонов — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Сергей Кривошеенко — начальник Сумской городской военной администрации.

Новини.LIVE сообщили, что личная встреча главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого с генералом НАТО Алексусом Гринкевичем состоится в ближайшее время. В НАТО отметили, что дата переговоров пока не определена, однако встреча — лишь вопрос времени. В то же время Гринкевич уже провел с Драпатым телефонный разговор и обсудил вопросы поддержки Украины.

Новини.LIVE писали, что ВМС Украины впервые подтвердили способность управлять многонациональными силами НАТО. Украинское подразделение противоминных действий успешно прошло оценку по стандартам Альянса во время учений "Си Бриз-2026". Это позволило украинским военным командовать подчиненными силами НАТО и взаимодействовать с постоянными противоминными группами Альянса.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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