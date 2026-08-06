Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что приоритетной задачей для украинских сил обороны является ликвидация российских пусковых установок баллистических ракет с целью снижения интенсивности обстрелов. Несмотря на то, что вражеские беспилотники и крылатые ракеты продолжают представлять ежедневную угрозу, в июле украинская ПВО успешно ликвидировала или обезвредила 87% дронов и 69% крылатых ракет, но показатель перехвата баллистических ракет остается низким и составляет всего 29%.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE 6 августа.

Эфир «Ранок.LIVE» 6 августа

Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра «Объединенная Украина»

Игорь, позывной «Пиц», командир расчёта БПЛА, 3-я ОШБр

Дмитрий Перов, специалист по охране памятников

Василий Фурман, доктор экономических наук, член совета НБУ

Богдан Попов, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина»

Дмитрий Костюк, народный депутат Украины, председатель общественной организации «Неделимая Украина»

Виктория Вдовиченко, содиректор программы «Будущее Украины» Центра геополитики, Кембриджский университет

Нина Южанина, народный депутат от партии «Европейская Солидарность», Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Егор Чернев, глава делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Как ранее сообщал Новини.LIVE, на территории российской Свердловской области был взорван автомобиль, в салоне которого, по предварительным данным, находился руководитель «Уралдронзавода» Владимир Ткачук. Российские СМИ сообщают о тяжелых травмах и критическом состоянии чиновника, в то же время ряд неофициальных каналов заявляет о его гибели.

Кроме того, глава государства Владимир Зеленский определил четкий приоритет для украинских дипломатов — добиться прекращения российской агрессии уже этой осенью. Для реализации этой задачи планируется применить военные удары, усилить санкционные ограничения и обеспечить активную координацию действий с международными партнерами.