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Украина меняет тактику атак для противодействия баллистике: эфир Ранок.LIVE

Украина меняет тактику атак для противодействия баллистике: эфир Ранок.LIVE

6 августа 2026 г. 8:00

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19:22 Ситуация с убежищами, тарифами и подготовкой к зиме в столице: эфир Київський час

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18:20 Обстрел РФ нанес украинскому бизнесу ущерб в миллионы: эфир Вечір.LIVE

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14:17 В результате атаки РФ есть погибшие и раненые, разрушены логистические центры: эфир День.LIVE

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08:00 РФ запустила десятки ракет по Киеву и области: эфир Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что приоритетной задачей для украинских сил обороны является ликвидация российских пусковых установок баллистических ракет с целью снижения интенсивности обстрелов. Несмотря на то, что вражеские беспилотники и крылатые ракеты продолжают представлять ежедневную угрозу, в июле украинская ПВО успешно ликвидировала или обезвредила 87% дронов и 69% крылатых ракет, но показатель перехвата баллистических ракет остается низким и составляет всего 29%.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE 6 августа.

Эфир «Ранок.LIVE» 6 августа

  • Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра «Объединенная Украина»
  • Игорь, позывной «Пиц», командир расчёта БПЛА, 3-я ОШБр
  • Дмитрий Перов, специалист по охране памятников
  • Василий Фурман, доктор экономических наук, член совета НБУ
  • Богдан Попов, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина»
  • Дмитрий Костюк, народный депутат Украины, председатель общественной организации «Неделимая Украина»
  • Виктория Вдовиченко, содиректор программы «Будущее Украины» Центра геополитики, Кембриджский университет
  • Нина Южанина, народный депутат от партии «Европейская Солидарность», Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
  • Егор Чернев, глава делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Как ранее сообщал Новини.LIVE, на территории российской Свердловской области был взорван автомобиль, в салоне которого, по предварительным данным, находился руководитель «Уралдронзавода» Владимир Ткачук. Российские СМИ сообщают о тяжелых травмах и критическом состоянии чиновника, в то же время ряд неофициальных каналов заявляет о его гибели.

Кроме того, глава государства Владимир Зеленский определил четкий приоритет для украинских дипломатов — добиться прекращения российской агрессии уже этой осенью. Для реализации этой задачи планируется применить военные удары, усилить санкционные ограничения и обеспечить активную координацию действий с международными партнерами.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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