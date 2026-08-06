Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что приоритетной задачей для украинских сил обороны является ликвидация российских пусковых установок баллистических ракет с целью снижения интенсивности обстрелов. Несмотря на то, что вражеские беспилотники и крылатые ракеты продолжают представлять ежедневную угрозу, в июле украинская ПВО успешно ликвидировала или обезвредила 87% дронов и 69% крылатых ракет, но показатель перехвата баллистических ракет остается низким и составляет всего 29%.
Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE 6 августа.
Эфир «Ранок.LIVE» 6 августа
- Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра «Объединенная Украина»
- Игорь, позывной «Пиц», командир расчёта БПЛА, 3-я ОШБр
- Дмитрий Перов, специалист по охране памятников
- Василий Фурман, доктор экономических наук, член совета НБУ
- Богдан Попов, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина»
- Дмитрий Костюк, народный депутат Украины, председатель общественной организации «Неделимая Украина»
- Виктория Вдовиченко, содиректор программы «Будущее Украины» Центра геополитики, Кембриджский университет
- Нина Южанина, народный депутат от партии «Европейская Солидарность», Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
- Егор Чернев, глава делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
Как ранее сообщал Новини.LIVE, на территории российской Свердловской области был взорван автомобиль, в салоне которого, по предварительным данным, находился руководитель «Уралдронзавода» Владимир Ткачук. Российские СМИ сообщают о тяжелых травмах и критическом состоянии чиновника, в то же время ряд неофициальных каналов заявляет о его гибели.
Кроме того, глава государства Владимир Зеленский определил четкий приоритет для украинских дипломатов — добиться прекращения российской агрессии уже этой осенью. Для реализации этой задачи планируется применить военные удары, усилить санкционные ограничения и обеспечить активную координацию действий с международными партнерами.