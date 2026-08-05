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Ситуация с убежищами, тарифами и подготовкой к зиме в столице: эфир Київський час

Ситуация с убежищами, тарифами и подготовкой к зиме в столице: эфир Київський час

5 августа 2026 г. 19:22

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19:22 Ситуация с убежищами, тарифами и подготовкой к зиме в столице: эфир Київський час

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08:00 Зеленский сообщил, что Украина ожидает поставку новых истребителей: эфир Ранок.LIVE

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19:22 Ситуация с убежищами, тарифами и подготовкой к зиме в столице: эфир Київський час

Text

18:20 Обстрел РФ нанес украинскому бизнесу ущерб в миллионы: эфир Вечір.LIVE

Text

14:17 В результате атаки РФ есть погибшие и раненые, разрушены логистические центры: эфир День.LIVE

Text

08:00 РФ запустила десятки ракет по Киеву и области: эфир Ранок.LIVE

4 августа 2026
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18:13 Ударов по России станет больше, утверждены новые операции СБУ: эфир Вечір.LIVE

Ведущая Новини.LIVE Маргарита Стецюк вместе с гостями обсудит ситуацию с укрытиями и рост тарифов в Киеве, а также то, на каком этапе находится подготовка столицы к зиме. В эфире попробуем ответить на вопросы, кто отвечает за безопасность и жизнедеятельность города и чего ожидать киевлянам в будущем.

Об этом поговорим в программе "Київський час".

Гости и темы эфира "Київський час"

В гостях в студии Новини.LIVE:

  • депутат Киевского городского совета ("Слуга народа"), заместитель министра образования Украины Андрей Витренко,
  • врач Киевского городского центра контроля и профилактики заболеваний Андрей Косинов,
  • первый заместитель генерального директора КП "Плесо" Константин Пигуля.

В эфире поговорим о следующем:

  • Каких изменений требует бюджет Киева и на что в первую очередь нужно направить средства
  • Кто отвечает за укрытия в столице и почему до сих пор существуют проблемы с их состоянием
  • Почему метро не стало полноценным убежищем для киевлян и можно ли исправить ситуацию
  • Оправдано ли повышение цен на проезд в общественном транспорте и кто на этом зарабатывает
  • Как проходит восстановление домов, поврежденных российскими атаками

Новини.LIVE сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко отчитался на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду, 5 августа, о подготовке города к зиме. По его словам, уже выполнено почти две трети работ по восстановлению поврежденных энергообъектов и аккумулировано более 10 миллиардов гривен на первоочередные меры.

Также Новини.LIVE сообщали со ссылкой на главу Киевской ОГА Тимура Ткаченко о 16 погибших и 36 раненых по состоянию на 12:00 в результате ночной атаки РФ 5 августа. По его словам, последствия российского обстрела зафиксированы в Броварском, Бучанском и Фастовском районах.

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19:10 Выгодные тарифные планы для украинцев: за какие пакеты услуг нужно платить 100 грн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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