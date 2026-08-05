Ведущая Новини.LIVE Маргарита Стецюк вместе с гостями обсудит ситуацию с укрытиями и рост тарифов в Киеве, а также то, на каком этапе находится подготовка столицы к зиме. В эфире попробуем ответить на вопросы, кто отвечает за безопасность и жизнедеятельность города и чего ожидать киевлянам в будущем.

Об этом поговорим в программе "Київський час".

Гости и темы эфира "Київський час"

В гостях в студии Новини.LIVE:

депутат Киевского городского совета ("Слуга народа"), заместитель министра образования Украины Андрей Витренко,

врач Киевского городского центра контроля и профилактики заболеваний Андрей Косинов,

первый заместитель генерального директора КП "Плесо" Константин Пигуля.

В эфире поговорим о следующем:

Каких изменений требует бюджет Киева и на что в первую очередь нужно направить средства

Кто отвечает за укрытия в столице и почему до сих пор существуют проблемы с их состоянием

Почему метро не стало полноценным убежищем для киевлян и можно ли исправить ситуацию

Оправдано ли повышение цен на проезд в общественном транспорте и кто на этом зарабатывает

Как проходит восстановление домов, поврежденных российскими атаками

Новини.LIVE сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко отчитался на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду, 5 августа, о подготовке города к зиме. По его словам, уже выполнено почти две трети работ по восстановлению поврежденных энергообъектов и аккумулировано более 10 миллиардов гривен на первоочередные меры.

Также Новини.LIVE сообщали со ссылкой на главу Киевской ОГА Тимура Ткаченко о 16 погибших и 36 раненых по состоянию на 12:00 в результате ночной атаки РФ 5 августа. По его словам, последствия российского обстрела зафиксированы в Броварском, Бучанском и Фастовском районах.