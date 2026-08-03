Украина предложила РФ новое перемирие: эфир Вечір.LIVE

Украина предложила России несколько форматов возможного перемирия, которые могли бы стать первым шагом к прекращению боевых действий и началу сложных политических переговоров. Речь идет как о прекращении огня непосредственно на линии фронта, так и об отдельных договоренностях относительно воздушного пространства и энергетической инфраструктуры. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Об этом и не только гости будут говорить в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира Вечір.LIVE

Обсуждать важные события будут:

Сергей Фурса, экономист, финансист;

Екатерина Рошук, политолог, владелица онлайн-СМИ «Буквы»;

Юрий Камельчук, народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Юрий Костенко, народный депутат пяти созывов ВРУ, второй министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности;

Алексей Якубин, кандидат политических наук;

Сергей Кривонос, генерал-майор запаса ВСУ;

Шимон Бриман, историк, эксперт по отношениям между Израилем и Украиной.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что, по словам Подоляка, выборы возможны только после завершения активной фазы войны и стабильного прекращения огня. По его мнению, запуск избирательного процесса возможен только с 2027 года при условии системного давления на Россию.

Также мы писали, что Украина продолжает работать над реальным переговорным процессом для завершения войны. Достижению мира способствуют как активная дипломатия, так и постоянное укрепление Сил безопасности и обороны.