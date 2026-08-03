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Украина предложила РФ новое перемирие: эфир Вечір.LIVE

Украина предложила РФ новое перемирие: эфир Вечір.LIVE

3 августа 2026 г. 18:11

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18:11 Украина предложила РФ новое перемирие: эфир Вечір.LIVE

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18:11 Украина предложила РФ новое перемирие: эфир Вечір.LIVE

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18:00 Драпатый доложил о фронте: эфир Вечір.LIVE

Украина предложила России несколько форматов возможного перемирия, которые могли бы стать первым шагом к прекращению боевых действий и началу сложных политических переговоров. Речь идет как о прекращении огня непосредственно на линии фронта, так и об отдельных договоренностях относительно воздушного пространства и энергетической инфраструктуры. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Об этом и не только гости будут говорить в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира Вечір.LIVE

Обсуждать важные события будут:

  • Сергей Фурса, экономист, финансист;
  • Екатерина Рошук, политолог, владелица онлайн-СМИ «Буквы»;
  • Юрий Камельчук, народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
  • Юрий Костенко, народный депутат пяти созывов ВРУ, второй министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности;
  • Алексей Якубин, кандидат политических наук;
  • Сергей Кривонос, генерал-майор запаса ВСУ;
  • Шимон Бриман, историк, эксперт по отношениям между Израилем и Украиной.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что, по словам Подоляка, выборы возможны только после завершения активной фазы войны и стабильного прекращения огня. По его мнению, запуск избирательного процесса возможен только с 2027 года при условии системного давления на Россию.

Также мы писали, что Украина продолжает работать над реальным переговорным процессом для завершения войны. Достижению мира способствуют как активная дипломатия, так и постоянное укрепление Сил безопасности и обороны.

 

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