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СНБО созывает заседание по вопросам подготовки Украины к зиме: эфир Ранок.LIVE

СНБО созывает заседание по вопросам подготовки Украины к зиме: эфир Ранок.LIVE

31 июля 2026 г. 8:00

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08:00 СНБО созывает заседание по вопросам подготовки Украины к зиме: эфир Ранок.LIVE

30 июля 2026
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18:08 ВСУ готовят новые удары по территории РФ: эфир Вечір.LIVE

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13:29 ГБР провело проверки в ТЦК по всей стране: эфир День.LIVE

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08:26 Массированный обстрел Украины, ужасающие последствия и погибшие: эфир Ранок.LIVE

29 июля 2026
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19:13 Время на подготовку Киева к зиме упущено: эфир Київський час

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18:04 Зеленский прибыл в Польшу на встречу с Туском впервые после скандала: эфир Вечір.LIVE

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13:45 Трамп поделился впечатлениями от беседы с Зеленским: эфир «День.LIVE»

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08:00 Чего ожидать после встречи Зеленского и Трампа: эфир Ранок.LIVE

28 июля 2026
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18:02 Основные итоги переговоров Трампа и Зеленского: эфир Вечір.LIVE

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12:58 Встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне состоится уже через несколько часов: эфир День.LIVE

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08:00 СНБО созывает заседание по вопросам подготовки Украины к зиме: эфир Ранок.LIVE

30 июля 2026
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18:08 ВСУ готовят новые удары по территории РФ: эфир Вечір.LIVE

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13:29 ГБР провело проверки в ТЦК по всей стране: эфир День.LIVE

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08:26 Массированный обстрел Украины, ужасающие последствия и погибшие: эфир Ранок.LIVE

29 июля 2026
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19:13 Время на подготовку Киева к зиме упущено: эфир Київський час

В ряде регионов меры, предусмотренные в планах обеспечения устойчивости, до сих пор реализованы не в полном объеме. Этот вопрос планируется рассмотреть на заседании Совета национальной безопасности и обороны на следующей неделе. Президент подчеркнул, что областные власти должны устранить имеющиеся недостатки и выполнить поставленные задачи. Наиболее сложной остается ситуация в Одессе, которая регулярно подвергается российским атакам. Для укрепления логистических возможностей региона уже готовятся отдельные решения, однако их содержание пока не разглашается.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 31 июля

  • Ярослав Телешун, кандидат политических наук;
  • Сергей Чаус, начальник Часовоярской городской военной администрации;
  • Позывной «Викинг», старший сержант роты БПАК 1-го мотопехотного батальона 58-й ОМПБр;
  • Богдан Долинце, эксперт по вопросам авиационного рынка;
  • Сергей Хлань, народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета;
  • Игорь Попов, политолог (УСНО, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина»);
  • Эскендер Бариев, председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа;
  • Руслан Черный, главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы;
  • Петр Олещук, политолог;
  • Виктор Трегубов, пресс-секретарь Группировки объединенных сил, подполковник;

Как ранее сообщали Новини.LIVE, ситуация с финансированием проектов энергетической устойчивости и состоянием укрытий гражданской защиты в настоящее время находится в центре пристального внимания со стороны государства.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) обратилась в Кабинет министров, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и Офис президента с просьбой выделить средства на обеспечение финансирования ключевых проектов энергетической устойчивости в столице. Помимо финансовой поддержки, Киев также призывает центральные власти упростить процедуры закупок, чтобы ускорить реализацию этих проектов.

В то же время новоназначенный премьер-министр Украины Сергей Корецкий, вступивший в должность 16 июля 2026 года, инициировал срочную проверку всех укрытий гражданской защиты на территории страны. По его словам, основное внимание в ходе проверок будет уделено тому, надлежащим ли образом содержатся эти сооружения и обеспечен ли к ним беспрепятственный доступ для граждан.

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07:39 Билецкий: около трети пленных военнослужащих РФ — иностранцы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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