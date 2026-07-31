В ряде регионов меры, предусмотренные в планах обеспечения устойчивости, до сих пор реализованы не в полном объеме. Этот вопрос планируется рассмотреть на заседании Совета национальной безопасности и обороны на следующей неделе. Президент подчеркнул, что областные власти должны устранить имеющиеся недостатки и выполнить поставленные задачи. Наиболее сложной остается ситуация в Одессе, которая регулярно подвергается российским атакам. Для укрепления логистических возможностей региона уже готовятся отдельные решения, однако их содержание пока не разглашается.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 31 июля

Ярослав Телешун, кандидат политических наук;

Сергей Чаус, начальник Часовоярской городской военной администрации;

Позывной «Викинг», старший сержант роты БПАК 1-го мотопехотного батальона 58-й ОМПБр;

Богдан Долинце, эксперт по вопросам авиационного рынка;

Сергей Хлань, народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета;

Игорь Попов, политолог (УСНО, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина»);

Эскендер Бариев, председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа;

Руслан Черный, главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы;

Петр Олещук, политолог;

Виктор Трегубов, пресс-секретарь Группировки объединенных сил, подполковник;

Как ранее сообщали Новини.LIVE, ситуация с финансированием проектов энергетической устойчивости и состоянием укрытий гражданской защиты в настоящее время находится в центре пристального внимания со стороны государства.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) обратилась в Кабинет министров, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и Офис президента с просьбой выделить средства на обеспечение финансирования ключевых проектов энергетической устойчивости в столице. Помимо финансовой поддержки, Киев также призывает центральные власти упростить процедуры закупок, чтобы ускорить реализацию этих проектов.

В то же время новоназначенный премьер-министр Украины Сергей Корецкий, вступивший в должность 16 июля 2026 года, инициировал срочную проверку всех укрытий гражданской защиты на территории страны. По его словам, основное внимание в ходе проверок будет уделено тому, надлежащим ли образом содержатся эти сооружения и обеспечен ли к ним беспрепятственный доступ для граждан.