Основные итоги переговоров Трампа и Зеленского: эфир Вечір.LIVE

Во вторник, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Ожидается, что стороны обсудят ситуацию на фронте, переговоры с Россией и дальнейшее сотрудничество. Одной из ключевых тем станет укрепление противовоздушной обороны Украины и стратегическое партнерство с США.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 28 июля.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Тарас Загородний — управляющий партнер Национальной антикризисной группы;

Павел Гай-Нижник — доктор исторических наук, политолог;

Игорь Когут — политолог, директор Украинского парламентского института;

Виктория Вдовиченко — содиректор программы "Будущее Украины" Центра геополитики, Кембриджский университет;

Богдан Кицак — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам экономического развития;

Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ;

Дмитрий Леушкин — эксперт по топливу, основатель группы компаний "Prime";

Новини.LIVE сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский 28 июля прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры пройдут в закрытом для прессы формате без участия журналистов. Ранее в Офисе Президента сообщили, что встреча начнется в 16:30 по киевскому времени.

Новини.LIVE также писали, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский планирует обсудить дальнейшую военную поддержку Украины. По данным Financial Times, среди ключевых тем переговоров — ускорение поставок систем Patriot, развитие оборонного производства и участие США в переговорах о прекращении войны. В Киеве надеются, что встреча будет способствовать принятию новых решений в поддержку Украины.