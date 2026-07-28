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Основные итоги переговоров Трампа и Зеленского: эфир Вечір.LIVE

Основные итоги переговоров Трампа и Зеленского: эфир Вечір.LIVE

28 июля 2026 г. 18:02

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18:02 Основные итоги переговоров Трампа и Зеленского: эфир Вечір.LIVE

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12:58 Встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне состоится уже через несколько часов: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский летит к Трампу, что может изменить эта встреча: эфир Ранок.LIVE

27 июля 2026
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18:02 Зеленский стал первым иностранным гостем нового премьера Великобритании: эфир Вечір.LIVE

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13:05 Зеленский станет первым зарубежным гостем нового премьера Великобритании: эфир День.LIVE

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08:00 Украина готовит новые дальние удары, Зеленский утвердил цели: эфир Ранок.LIVE

26 июля 2026
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19:00 11-й день протестов против отставки Федорова в Киеве: эфир Новини.LIVE

24 июля 2026
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18:05 Россия нанесла удар по частному полигону под Киевом: 10 погибших, 100 раненых — Вечір.LIVE

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13:23 Украина нанесла удар по РФ, Киев подвергся атаке с применением "Цирконов": эфир День.LIVE

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08:00 Цены на топливо на украинских АЗС продолжают стремительно расти: эфир Ранок.LIVE

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18:02 Основные итоги переговоров Трампа и Зеленского: эфир Вечір.LIVE

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12:58 Встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне состоится уже через несколько часов: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский летит к Трампу, что может изменить эта встреча: эфир Ранок.LIVE

27 июля 2026
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18:02 Зеленский стал первым иностранным гостем нового премьера Великобритании: эфир Вечір.LIVE

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13:05 Зеленский станет первым зарубежным гостем нового премьера Великобритании: эфир День.LIVE

Во вторник, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Ожидается, что стороны обсудят ситуацию на фронте, переговоры с Россией и дальнейшее сотрудничество. Одной из ключевых тем станет укрепление противовоздушной обороны Украины и стратегическое партнерство с США.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 28 июля.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Тарас Загородний — управляющий партнер Национальной антикризисной группы;
  • Павел Гай-Нижник — доктор исторических наук, политолог;
  • Игорь Когут — политолог, директор Украинского парламентского института;
  • Виктория Вдовиченко — содиректор программы "Будущее Украины" Центра геополитики, Кембриджский университет;
  • Богдан Кицак — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам экономического развития;
  • Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ;
  • Дмитрий Леушкин — эксперт по топливу, основатель группы компаний "Prime";

Новини.LIVE сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский 28 июля прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры пройдут в закрытом для прессы формате без участия журналистов. Ранее в Офисе Президента сообщили, что встреча начнется в 16:30 по киевскому времени.

Новини.LIVE также писали, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский планирует обсудить дальнейшую военную поддержку Украины. По данным Financial Times, среди ключевых тем переговоров — ускорение поставок систем Patriot, развитие оборонного производства и участие США в переговорах о прекращении войны. В Киеве надеются, что встреча будет способствовать принятию новых решений в поддержку Украины.

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18:00 Monobank разрешил блокировать нежелательных отправителей: как работает новая функция

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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