Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. В Офисе президента подтвердили, что переговоры продолжаются. Это первая встреча нового британского премьера с иностранным лидером после вступления в должность.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 27 июля.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Валерий Романенко — эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации;

Павел Розенко — вице-премьер-министр Украины (2016–2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике;

Андрей Длигач — доктор экономических наук, председатель Advanter Group;

Виталий Шапран — экономист, член Совета НБУ (2019–2021 гг.);

Олег Постернак — политтехнолог;

Сергей Старенький — адвокат, заместитель председателя Комитета по защите прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;

Владимир Омелян — министр инфраструктуры Украины (2016–2019 гг.);

Ольга Алтунина — представительница Уполномоченного ВРУ по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины;

Ольга Богомолец — заслуженный врач Украины, доктор медицинских и философских наук, политическая и общественная деятельница.

Новини.LIVE сообщали, что 27 июля 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию с официальным визитом. В ходе поездки запланирована встреча с новым премьер-министром Энди Бернемом для обсуждения вопросов укрепления ПВО, сотрудничества в сфере безопасности и совместного оборонного производства. Также глава государства посетит украинских военных, проходящих подготовку в Великобритании.

Новини.LIVE также сообщали, что Великобритания передаст Украине права интеллектуальной собственности на систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak. Это позволит наладить её серийное производство в Украине. По словам премьер-министра Энди Бернема, система уже доказала свою эффективность в боевых условиях.