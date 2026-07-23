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В РФ убытки исчисляются сотнями миллионов: эфир Світ на зламі

В РФ убытки исчисляются сотнями миллионов: эфир Світ на зламі

23 июля 2026 г. 20:00

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20:00 В РФ убытки исчисляются сотнями миллионов: эфир Світ на зламі

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13:15 Назначены новый Главнокомандующий и начальник Генштаба ВСУ: эфир День.LIVE

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18:22 ВСУ готовятся к различным сценариям на Севере: прямой эфир Вечір.LIVE

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18:08 Срочно из Киева, 6-й день протестов в поддержку Федорова: трансляция

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20:00 В РФ убытки исчисляются сотнями миллионов: эфир Світ на зламі

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19:58 Рост цен на проезд: куда уходят деньги — эфир программы Київський час

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ вместе с ведущим Виталием Прудиусом анализируют последствия ударов по логистическим объектам в России, риски для украинских портов и морского экспорта. Также в выпуске обсуждаются возможные экономические последствия дальнейшей эскалации войны, кадровые изменения, ситуация на Ближнем Востоке, цены на нефть, курс гривны и стоимость топлива в Украине.

Посмотреть эфир программы "Світ на зламі" можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Темы эфира Світ на зламі

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться в ходе эфира:

  • Удары Украины по объектам в России и их влияние на ситуацию внутри РФ;
  • Приближается ли Россия к состоянию полномасштабной военной экономики;
  • Риски для украинской портовой логистики и морского экспорта;
  • Кадровые изменения в правительстве и отставка Михаила Федорова;
  • Митинги в Украине и реакция общества на последние события;
  • Обострение ситуации на Ближнем Востоке и возможные глобальные последствия;
  • Как изменится работа АЗС и повлияет ли это на потребителей.

Новини.LIVE сообщали, что эксперт по геоэкономике Олег Саркиц заявил, что цена топлива в Украине может превысить отметку в 90 гривен за литр. По его словам, нынешняя стоимость не является предельной.

Новини.LIVE писали, что в Московской области потерпел крушение российский истребитель Су-57. Самолет упал вблизи села Луцино под Звенигородом во время планового тренировочного полета, а пилот успел катапультироваться.

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19:15 Погода завтра в Украине: синоптик Диденко предупредила о сильных дождях

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:10 Сосед захватил часть двора под "личное" парковочное место: как за это наказывают в 2026 году

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