Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ вместе с ведущим Виталием Прудиусом анализируют последствия ударов по логистическим объектам в России, риски для украинских портов и морского экспорта. Также в выпуске обсуждаются возможные экономические последствия дальнейшей эскалации войны, кадровые изменения, ситуация на Ближнем Востоке, цены на нефть, курс гривны и стоимость топлива в Украине.
Посмотреть эфир программы "Світ на зламі" можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Темы эфира Світ на зламі
Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться в ходе эфира:
- Удары Украины по объектам в России и их влияние на ситуацию внутри РФ;
- Приближается ли Россия к состоянию полномасштабной военной экономики;
- Риски для украинской портовой логистики и морского экспорта;
- Кадровые изменения в правительстве и отставка Михаила Федорова;
- Митинги в Украине и реакция общества на последние события;
- Обострение ситуации на Ближнем Востоке и возможные глобальные последствия;
- Как изменится работа АЗС и повлияет ли это на потребителей.
Новини.LIVE сообщали, что эксперт по геоэкономике Олег Саркиц заявил, что цена топлива в Украине может превысить отметку в 90 гривен за литр. По его словам, нынешняя стоимость не является предельной.
Новини.LIVE писали, что в Московской области потерпел крушение российский истребитель Су-57. Самолет упал вблизи села Луцино под Звенигородом во время планового тренировочного полета, а пилот успел катапультироваться.