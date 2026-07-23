Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ вместе с ведущим Виталием Прудиусом анализируют последствия ударов по логистическим объектам в России, риски для украинских портов и морского экспорта. Также в выпуске обсуждаются возможные экономические последствия дальнейшей эскалации войны, кадровые изменения, ситуация на Ближнем Востоке, цены на нефть, курс гривны и стоимость топлива в Украине.

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Темы эфира Світ на зламі

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться в ходе эфира:

Удары Украины по объектам в России и их влияние на ситуацию внутри РФ;

Приближается ли Россия к состоянию полномасштабной военной экономики;

Риски для украинской портовой логистики и морского экспорта;

Кадровые изменения в правительстве и отставка Михаила Федорова;

Митинги в Украине и реакция общества на последние события;

Обострение ситуации на Ближнем Востоке и возможные глобальные последствия;

Как изменится работа АЗС и повлияет ли это на потребителей.

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