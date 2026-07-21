Срочно из Киева, 6-й день протестов в поддержку Федорова: трансляция

В центре Киева уже шестой день проходит акция протеста в связи с решением об отставке министра обороны Михаила Федорова. Участники митинга требуют пересмотреть это решение и выступают в поддержку чиновника.

В центральной части Киева, возле театра имени Ивана Франко, продолжается протест, участники которого выступают против отставки министра обороны Михаила Федорова.

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Митингующие собрались, чтобы выразить свою позицию относительно кадровых изменений в руководстве оборонного ведомства. На акции присутствуют люди с плакатами и символикой, связанной с требованиями оставить Федорова на должности.

Митинг начинается с минуты молчания и исполнения гимна Украины. В нем принимают участие горожане, военнослужащие и ветераны.

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве проходят митинги в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова. Участники акции также требовали отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Среди протестующих были как гражданские лица, так и военнослужащие.

Новини.LIVE также сообщали, что бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову могут предложить новую роль, которая не будет предполагать обязательного назначения на должность. В то же время рассматривается возможность смены главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.