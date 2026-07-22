Зеленский заявил о мобилизации и поставил задачи новому руководству ВСУ: эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прежним и новым руководством Вооруженных сил Украины, а также с исполняющим обязанности министра обороны Евгением Хмарой. Стороны обсудили дальнейшие организационные изменения в армии, в частности развитие киберсил, подготовку военнослужащих, укрепление потенциала подразделений и реформирование корпусной системы.

Об этом смотрите в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости:

Сергей Ауслендер, журналист (Израиль)

Сергей Кривонос, генерал-майор запаса ВСУ

Тарас Семенюк, политолог-международник

Олег Леонтьев, военный адвокат

Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, "Батькивщина", министр по вопросам ЖКХ Украины (2007–2010)

Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг

Константин Науменко, начальник отдела планирования и развития сети радиодоступа Vodafone

Новини.LIVE сообщили, что Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении Александра Сырского с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Новым главой ВСУ назначен Михаил Драпатый — соответствующий указ также подписал глава государства.

Новини.LIVE писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прежним и новым руководством Вооруженных сил Украины, в ходе которой сообщил о решении об обновлении военного руководства. На встрече присутствовали Александр Сырский, Михаил Драпатый, Евгений Хмара и Игорь Скибюк.