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Зеленский заявил о мобилизации и поставил задачи новому руководству ВСУ: эфир Вечір.LIVE

Зеленский заявил о мобилизации и поставил задачи новому руководству ВСУ: эфир Вечір.LIVE

22 июля 2026 г. 18:26

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18:26 Зеленский заявил о мобилизации и поставил задачи новому руководству ВСУ: эфир Вечір.LIVE

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18:02 Смена высшего военного руководства ВСУ: эфир Вечір.LIVE

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13:05 Взрывы на судах РФ и дроны над Москвой: эфир День.LIVE

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18:26 Зеленский заявил о мобилизации и поставил задачи новому руководству ВСУ: эфир Вечір.LIVE

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13:15 Назначены новый Главнокомандующий и начальник Генштаба ВСУ: эфир День.LIVE

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прежним и новым руководством Вооруженных сил Украины, а также с исполняющим обязанности министра обороны Евгением Хмарой. Стороны обсудили дальнейшие организационные изменения в армии, в частности развитие киберсил, подготовку военнослужащих, укрепление потенциала подразделений и реформирование корпусной системы.

Об этом смотрите в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости:

  • Сергей Ауслендер, журналист (Израиль)
  • Сергей Кривонос, генерал-майор запаса ВСУ
  • Тарас Семенюк, политолог-международник
  • Олег Леонтьев, военный адвокат
  • Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, "Батькивщина", министр по вопросам ЖКХ Украины (2007–2010)
  • Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг
  • Константин Науменко, начальник отдела планирования и развития сети радиодоступа Vodafone

Новини.LIVE сообщили, что Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении Александра Сырского с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Новым главой ВСУ назначен Михаил Драпатый — соответствующий указ также подписал глава государства.

Новини.LIVE писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прежним и новым руководством Вооруженных сил Украины, в ходе которой сообщил о решении об обновлении военного руководства. На встрече присутствовали Александр Сырский, Михаил Драпатый, Евгений Хмара и Игорь Скибюк.

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