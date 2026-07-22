Назначены новый Главнокомандующий и начальник Генштаба ВСУ: эфир День.LIVE

В Украине произошли масштабные кадровые изменения в военном руководстве. Президент Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым Главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского. А новым начальником Генерального штаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в среду, 22 июля.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Андрей Ковалев — кандидат политических наук;

Олег Буряк — председатель Запорожской районной государственной администрации;

Игорь Когут — политолог, директор Украинского парламентского института;

Шимон Бриман — историк, эксперт по отношениям между Израилем и Украиной;

Денис Марчук — заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета;

Дмитрий Плетенчук — пресс-секретарь Военно-морских сил ВС Украины.

Новини.LIVE сообщали, что новоназначенный Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый обнародовал первое заявление после назначения на должность. Он поблагодарил президента Владимира Зеленского за доверие, подчеркнув, что служение Украине является для него большой честью и ответственностью. Также Драпатый выразил благодарность Александру Сырскому и заверил, что будет работать ответственно и с уважением к украинским военным.

Новини.LIVE также сообщали, что Зеленский объявил об очередном кадровом решении в военном руководстве Украины. Новым начальником Генерального штаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк. Это назначение является частью обновления руководящего состава украинской армии.