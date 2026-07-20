Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец расскажет о необходимости коренной реформы мобилизации и защите прав граждан в ходе её проведения. В частности, речь пойдет об отказе от принудительных действий ТЦК, росте количества жалоб на нарушение прав человека, а также о случаях мобилизации лиц с тяжелыми заболеваниями и непригодных по состоянию здоровья.

Посмотреть эфир с Дмитрием Лубинцем можно на канале Новини.LIVE в YouTube в 21:00 в понедельник, 20 июля.

О чем будет говорить в эфире Дмитрий Лубинец

Омбудсман в эфире подробно раскроет следующие темы:

Вопиющие случаи злоупотреблений со стороны ТЦК: пытки, сломанные ребра и смерти мобилизованных;

Права граждан и произвол: почему помещения ТЦК превратились в места лишения свободы;

Кто на самом деле имеет право проверять документы, останавливать автомобили и устанавливать блокпосты;

Изъятие телефонов и камер 24/7: как защитить свои права внутри ТЦК;

Худшие и лучшие регионы Украины по уровню соблюдения прав во время мобилизации;

"Бусификация" и нарушение философии мобилизации: какие предложения поданы в Министерство обороны;

Выплаты семьям погибших, военнопленных и пропавших без вести;

Нечеловеческие условия содержания в ТЦК и похищение людей прямо с улиц;

Нападение на адвокатов в ТЦК: принудительная мобилизация юристов и более 30 уголовных дел против ТЦК;

Произвол ВЛК: мобилизация людей с тяжелыми психическими расстройствами, ВИЧ, гепатитом и карликовостью;

10 000 долларов за выход из автобуса: расценки на взятки, мобилизация 59-летних и закрытие "палочковой" системы;

Реально ли обжаловать решение ВЛК и почему мобилизованные вынуждены идти в СЗЧ;

471 день без ротации на "нуле": почему нарушается приказ Сирского о 60 днях;

Громкая проверка подразделения "Скеля": детали расследования, подозрения ГБР и отстранение командира;

Гражданские в плену РФ: пыточные на оккупированных территориях, 16 тысяч пропавших без вести и механизмы возвращения;

Контакт с новой российской омбудсменкой Яной Лантратовой: ход переговоров;

Военнопленные и защитники "Азовстали": более 100 тысяч пропавших без вести и статистика обменов;

Российские ИПСО со списками пленных и работа с семьями защитников.

Новини.LIVEсообщали, что в начале июля 2026 года Дмитрий Лубинец призвал тщательно расследовать смерть мужчины, который, по словам родных, скончался на следующий день после мобилизации во Львовской области. Представитель омбудсмена обратился к Львовскому областному ТЦК и СП с требованием предоставить полную информацию об обстоятельствах этого случая. Лубинец также подчеркнул, что эта история в очередной раз подтвердила необходимость системной реформы мобилизационных процедур.

Новини.LIVEтакже сообщали, что Дмитрий Лубинец сообщил: по сравнению с 2022 годом количество обращений о нарушении прав граждан во время мобилизации выросло в 333 раза. По его словам, проблема приобрела системный характер еще в 2023 году, а в 2026 году правоохранительные органы начали активнее реагировать на материалы Офиса омбудсмена, возбуждая уголовные дела.