Кто станет новым премьер-министром и возглавит правительство: эфир Ранок.LIVE

После отставки Юлии Свириденко и всего состава Кабмина в Верховной Раде приступили к формированию нового правительства. Главным претендентом на пост премьер-министра называют главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого, который уже встретился с фракцией "Слуга народа". В четверг парламент должен проголосовать за нового главу правительства и обновленный состав Кабинета министров.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 16 июля.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Игорь Тодоров — член Украинской ассоциации внешней политики;

Алексей Гетьман — военный обозреватель, участник российско-украинской войны;

Игорь Попов — политолог (УСНО, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина");

Антон Фёдоров "Дозор" — лейтенант, командир подразделения НРК батальона "Свобода" НГУ;

Алексей Якубин — кандидат политических наук;

Василий Воскобойник — президент Ассоциации "Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству", председатель "Офиса миграционной политики";

Геннадий Рябцев — эксперт по вопросам энергетики;

Степан Гавриш — первый заместитель секретаря СНБО (2008–2011 годы);

Юрий Романюк — председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО";

Денис Бобков — начальник отдела коммуникаций 37-й отдельной бригады морской пехоты, старший лейтенант.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьер-министром Украины. Парламент должен рассмотреть эту кандидатуру в ближайшее время. В настоящее время Корецкий возглавляет группу "Нафтогаз" и ранее руководил "Укрнафтой" и "Укртатнафтой".

Новини.LIVE также писали, что кандидат на пост премьер-министра Сергей Корецкий представил фракции "Слуга народа" свое видение работы будущего правительства. По словам Давида Арахамии, среди главных приоритетов — поддержка граждан, подготовка к отопительному сезону, укрепление Сил обороны и защита критически важной инфраструктуры. Также он подчеркнул, что опыт Корецкого в энергетической сфере будет важен в преддверии зимы.