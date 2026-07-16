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Кто станет новым премьер-министром и возглавит правительство: эфир Ранок.LIVE

Кто станет новым премьер-министром и возглавит правительство: эфир Ранок.LIVE

16 июля 2026 г. 8:00

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18:06 Верховная Рада отправила Свириденко в отставку: эфир Вечір.LIVE

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08:00 Украина вместе со странами Европы создала Антибаллистическую коалицию: эфир Ранок.LIVE

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18:19 Заседание "Коалиции желающих" в Париже: эфир Вечір.LIVE

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13:05 Лидеры "Коалиции желающих" собрались в Париже: эфир День.LIVE

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08:00 Кто станет новым премьер-министром и возглавит правительство: эфир Ранок.LIVE

15 июля 2026
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19:25 Как выжить в Киеве: самый дорогой проезд и непростые условия жизни: эфир "Киевское время"

Text

18:00 Украина производит 10 млн дронов в год и готовится удвоить этот показатель: эфир Вечір.LIVE

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13:02 Важные переговоры между Украиной и ЕС в Киеве: эфир День.LIVE

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08:00 Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Киев: эфир Ранок.LIVE

После отставки Юлии Свириденко и всего состава Кабмина в Верховной Раде приступили к формированию нового правительства. Главным претендентом на пост премьер-министра называют главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого, который уже встретился с фракцией "Слуга народа". В четверг парламент должен проголосовать за нового главу правительства и обновленный состав Кабинета министров.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 16 июля.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Игорь Тодоров — член Украинской ассоциации внешней политики;
  • Алексей Гетьман — военный обозреватель, участник российско-украинской войны;
  • Игорь Попов — политолог (УСНО, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина");
  • Антон Фёдоров "Дозор" — лейтенант, командир подразделения НРК батальона "Свобода" НГУ;
  • Алексей Якубин — кандидат политических наук;
  • Василий Воскобойник — президент Ассоциации "Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству", председатель "Офиса миграционной политики";
  • Геннадий Рябцев — эксперт по вопросам энергетики;
  • Степан Гавриш — первый заместитель секретаря СНБО (2008–2011 годы);
  • Юрий Романюк — председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО";
  • Денис Бобков — начальник отдела коммуникаций 37-й отдельной бригады морской пехоты, старший лейтенант.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьер-министром Украины. Парламент должен рассмотреть эту кандидатуру в ближайшее время. В настоящее время Корецкий возглавляет группу "Нафтогаз" и ранее руководил "Укрнафтой" и "Укртатнафтой".

Новини.LIVE также писали, что кандидат на пост премьер-министра Сергей Корецкий представил фракции "Слуга народа" свое видение работы будущего правительства. По словам Давида Арахамии, среди главных приоритетов — поддержка граждан, подготовка к отопительному сезону, укрепление Сил обороны и защита критически важной инфраструктуры. Также он подчеркнул, что опыт Корецкого в энергетической сфере будет важен в преддверии зимы.

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