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Важные переговоры между Украиной и ЕС в Киеве: эфир День.LIVE

Важные переговоры между Украиной и ЕС в Киеве: эфир День.LIVE

15 июля 2026 г. 13:02

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13:02 Важные переговоры между Украиной и ЕС в Киеве: эфир День.LIVE

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08:00 Украина вместе со странами Европы создала Антибаллистическую коалицию: эфир Ранок.LIVE

13 июля 2026
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18:19 Заседание "Коалиции желающих" в Париже: эфир Вечір.LIVE

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13:05 Лидеры "Коалиции желающих" собрались в Париже: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский срочно меняет правительство: эфир Ранок.LIVE

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18:02 ЕС одобрил открытие нового кластера для вступления Украины: эфир Вечір.LIVE

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13:15 Сырский заявил, что Россия теряет силы на фронте: эфир День.LIVE

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13:02 Важные переговоры между Украиной и ЕС в Киеве: эфир День.LIVE

Text

08:00 Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Киев: эфир Ранок.LIVE

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18:06 Верховная Рада отправила Свириденко в отставку: эфир Вечір.LIVE

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В среду, 15 июля, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с лидерами нескольких европейских стран прибыла в Киев с официальным визитом. В ходе встреч планируется обсудить оборонную поддержку Украины, ее дальнейшую интеграцию в ЕС, а также подготовку к отопительному сезону. Детали программы визита заранее не обнародовались по соображениям безопасности.

Об этом смотрите в прямом эфире День.LIVE.

Гости эфира:

  • Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа";
  • Андрей Ковалев, кандидат политических наук;
  • Илья Котов, кандидат наук в области государственного управления, председатель Центра развития государственной стратегии и публичной политики;
  • Виктория Гриб, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности в сфере энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • Петр Олещук, политолог;
  • Ольга Мацько, руководительница департамента стратегических инициатив UAnimals.

Новини.LIVE сообщали, что Европейский Союз официально начал переговоры по шестому кластеру в рамках процесса вступления Украины в ЕС. Этот блок охватывает вопросы внешних отношений, безопасности, торговой и гуманитарной политики. В Евросоюзе отметили значительный прогресс Украины во внедрении реформ, несмотря на условия полномасштабной войны.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский вручил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен орден Европы. Награду ей присудили за весомый вклад в поддержку евроинтеграционного курса Украины, а также за укрепление безопасности и устойчивости Европы.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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