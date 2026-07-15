Важные переговоры между Украиной и ЕС в Киеве: эфир День.LIVE

В среду, 15 июля, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с лидерами нескольких европейских стран прибыла в Киев с официальным визитом. В ходе встреч планируется обсудить оборонную поддержку Украины, ее дальнейшую интеграцию в ЕС, а также подготовку к отопительному сезону. Детали программы визита заранее не обнародовались по соображениям безопасности.

Об этом смотрите в прямом эфире День.LIVE.

Гости эфира:

Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа";

Андрей Ковалев, кандидат политических наук;

Илья Котов, кандидат наук в области государственного управления, председатель Центра развития государственной стратегии и публичной политики;

Виктория Гриб, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности в сфере энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Петр Олещук, политолог;

Ольга Мацько, руководительница департамента стратегических инициатив UAnimals.

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