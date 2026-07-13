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Лидеры "Коалиции желающих" собрались в Париже: эфир День.LIVE

Лидеры "Коалиции желающих" собрались в Париже: эфир День.LIVE

13 июля 2026 г. 13:05

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13:05 Лидеры "Коалиции желающих" собрались в Париже: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский срочно меняет правительство: эфир Ранок.LIVE

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18:02 ЕС одобрил открытие нового кластера для вступления Украины: эфир Вечір.LIVE

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13:15 Сырский заявил, что Россия теряет силы на фронте: эфир День.LIVE

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07:21 Украина анонсировала встречу по проекту FREYA: эфир Ранок.LIVE

В понедельник, 13 июля, в Париже проходит встреча лидеров стран "Коалиции желающих", посвященная поддержке Украины. Участники обсуждают усиление военной помощи, укрепление системы ПВО и новые гарантии безопасности для Украины. Главный акцент переговоров — защита украинского неба, в частности поставки комплексов Patriot, SAMP/T и развитие совместных европейских проектов в сфере противоракетной обороны.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в понедельник, 13 июля.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента";
  • Назарий Барчук — аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества;
  • Андрей Новак — председатель Комитета экономистов Украины;
  • Максим Несвитайлов — политолог, эксперт по международным отношениям;
  • Андрей Еременко — социолог;
  • Дмитрий Костюк — народный депутат Украины, председатель общественной организации "Неделимая Украина";
  • Алексей Гетьман — военный обозреватель, участник российско-украинской войны.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров "Коалиции желающих", которая 13 июля состоится в Париже. Главными темами переговоров станут дальнейшая поддержка Украины, укрепление противовоздушной обороны и новые гарантии безопасности. К обсуждению также присоединятся представители 37 государств, а впервые — Молдовы и Северной Македонии.

Новини.LIVE также сообщали, что 13 июля 2026 года Владимир Зеленский анонсировал ближайшие международные встречи и переговоры, которые должны усилить защиту Украины. По его словам, партнеры работают над новыми пакетами военной помощи, укреплением ПВО, ужесточением санкций против России и реализацией европейского антибаллистического проекта FREYJA.

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13:24 Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать: законопроєкти

13:05 Тарифы на газ и электричество в Украине: цена за кубометр и киловатт с 1 августа

13:03 Убийство Парубия: обвиняемому продлили меру пресечения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:00 УВКБ ООН начислит 12 300 грн двум группам украинцев: кто в списке

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