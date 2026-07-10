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ЕС одобрил открытие нового кластера для вступления Украины: эфир Вечір.LIVE

ЕС одобрил открытие нового кластера для вступления Украины: эфир Вечір.LIVE

10 июля 2026 г. 18:02

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18:15 Как прошла встреча Зеленского и Трампа: эфир Вечір.LIVE

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13:01 Второй день саммита НАТО: эфир День.LIVE

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18:02 ЕС одобрил открытие нового кластера для вступления Украины: эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 Сырский заявил, что Россия теряет силы на фронте: эфир День.LIVE

Text

07:21 Украина анонсировала встречу по проекту FREYA: эфир Ранок.LIVE

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Постоянные представители стран ЕС согласовали открытие шестого переговорного кластера в рамках вступления Украины в Евросоюз. Окончательное решение планируется утвердить 14 июля на межправительственной конференции. Новый кластер касается внешней политики, безопасности, обороны, торговли и международного сотрудничества.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 10 июля.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Илья Котов — кандидат наук в области государственного управления, председатель Центра развития государственной стратегии и публичной политики;
  • Ирина Никорак — председатель подкомитета по вопросам реабилитации ветеранов Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, "Европейская Солидарность";
  • Дмитрий Плетенчук — пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ;
  • Жанна Грушко — адвокат, кандидат юридических наук;
  • Юрий Подорожний — политтехнолог;
  • Ольга Алтунина — представительница Уполномоченного ВРУ по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины;
  • Игорь Семиволос — директор Центра ближневосточных исследований;
  • Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Европарламент принял резолюцию, в которой подтвердил, что вступление Украины в ЕС остается стратегическим приоритетом. В документе евродепутаты положительно оценили украинские реформы, борьбу с коррупцией и поддержали дальнейший переговорный процесс по вопросу членства.

Новини.LIVE также писали, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Украина уверенно движется к вступлению в Европейский Союз. По его словам, открытие переговорных кластеров свидетельствует о прогрессе в евроинтеграции. Он также подчеркнул, что Украина выполняет необходимые условия для дальнейшего продвижения переговорного процесса.

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