Выступление Зеленского после переговоров с Трампом: трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп завершили встречу в Анкаре, в ходе которой обсудили укрепление украинской ПВО и гарантии безопасности. По словам Трампа, США могут предоставить Украине право на производство Patriot. Кроме того, американский лидер заявил, что удары ВСУ по российским НПЗ могут приблизить окончание войны.

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Выступление Зеленского после встречи с Трампом в Анкаре

Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые состоялись в Анкаре. Американский лидер заявил, что встреча прошла в позитивной атмосфере, а её участники сосредоточились на поиске решений для урегулирования войны.

"Президент Зеленский и я только что провели пресс-конференцию по поводу Fake News. Все прошло очень хорошо. Все ищут решения. Очень позитивно", — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

В ходе встречи президенты Украины и США обсудили ряд ключевых вопросов, связанных с российско-украинской войной. Среди главных тем были укрепление противовоздушной обороны Украины, гарантии безопасности и дальнейший переговорный процесс.

Ранее Дональд Трамп также заявил, что в последние недели удалось добиться значительного прогресса на пути к возможному урегулированию войны. Кроме того, он высказал мнение, что удары украинских военных по российским нефтеперерабатывающим заводам могут ускорить завершение боевых действий.

Отдельно президент США не исключил возможности посетить Киев в будущем, назвав украинскую столицу "красивым городом".

Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил, что 8 июля 2026 года планирует провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам американского лидера, он продолжает оказывать давление на Кремль, чтобы добиться прекращения войны против Украины. В то же время Трамп выразил убеждение, что и Путин, и Зеленский стремятся к завершению боевых действий.

Новини.LIVE также сообщали, что Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты рассматривают возможность предоставить Украине право на производство Patriot. По его словам, украинские предприятия обладают достаточным потенциалом, чтобы быстро освоить выпуск такого высокотехнологичного вооружения. В то же время подробностей возможного соглашения и официального подтверждения со стороны США пока нет.