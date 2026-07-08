Гостями эфира «Ранок.LIVE» стали политолог Андрей Миселюк, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Украины Максим Чеберяка, капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко, заместитель коменданта артиллерийского подразделения "Unit-A" бригады "Помста" по морально-психологическому обеспечению Виталий Гринев с позывным "Вектор", политолог Игорь Чаленко, финансовый аналитик Андрей Шевчишин, дипломат Владимир Пузирко, бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов и пресс-секретарь Запорожской ОВА Александр Коваленко.

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Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, что 7 июля в Анкаре стартовал саммит НАТО. В Турцию съехались лидеры всех 32 стран-членов Альянса. Кроме того, прибыл и украинский лидер Владимир Зеленский. Уже сегодня в 14:30 на полях саммита он встретится с Дональдом Трампом. Переговоры будут проходить на фоне острой нехватки у Киева ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский сообщил о готовности к беседе с президентом США Трампом и подчеркнул, что настроен «боево».

Известно, что во время встречи Зеленский и Трамп обсудят вопрос поставок ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Кроме того, будут и другие темы.