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Зеленский сегодня встретится с Трампом: эфир Ранок.LIVE

Зеленский сегодня встретится с Трампом: эфир Ранок.LIVE

8 июля 2026 г. 8:00

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08:00 Зеленский сегодня встретится с Трампом: эфир Ранок.LIVE

7 июля 2026
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18:00 Зеленский обсудит с Трампом поставки ракет для Patriot: Вечір.LIVE

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13:01 В Анкаре прозвучали важные заявления по поводу Украины: эфир "День.LIVE"

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08:00 В Анкаре состоится саммит НАТО, на котором обсудят помощь Украине: эфир Ранок.LIVE

6 июля 2026
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18:27 Украинцев предупредили, когда РФ может повторить массированный удар: эфир Вечір.LIVE

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16:45 Брифинг Рютте на саммите НАТО в Анкаре: прямая трансляция

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13:00 Киев и область приходят в себя после массированной атаки России: эфир День.LIVE

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08:00 Россия снова массированно атаковала Киев ракетами и дронами: эфир Ранок.LIVE

3 июля 2026
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18:13 Обстрел в Киеве, спасательные работы завершены, названо число жертв: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский просит партнеров быстрее предоставить ракеты для ПВО: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский сегодня встретится с Трампом: эфир Ранок.LIVE

7 июля 2026
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18:00 Зеленский обсудит с Трампом поставки ракет для Patriot: Вечір.LIVE

Text

13:01 В Анкаре прозвучали важные заявления по поводу Украины: эфир "День.LIVE"

Text

08:00 В Анкаре состоится саммит НАТО, на котором обсудят помощь Украине: эфир Ранок.LIVE

6 июля 2026
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18:27 Украинцев предупредили, когда РФ может повторить массированный удар: эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира «Ранок.LIVE» стали политолог Андрей Миселюк, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Украины Максим Чеберяка, капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко, заместитель коменданта артиллерийского подразделения "Unit-A" бригады "Помста" по морально-психологическому обеспечению Виталий Гринев с позывным "Вектор", политолог Игорь Чаленко, финансовый аналитик Андрей Шевчишин, дипломат Владимир Пузирко, бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов и пресс-секретарь Запорожской ОВА Александр Коваленко.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, что 7 июля в Анкаре стартовал саммит НАТО. В Турцию съехались лидеры всех 32 стран-членов Альянса. Кроме того, прибыл и украинский лидер Владимир Зеленский. Уже сегодня в 14:30 на полях саммита он встретится с Дональдом Трампом. Переговоры будут проходить на фоне острой нехватки у Киева ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский сообщил о готовности к беседе с президентом США Трампом и подчеркнул, что настроен «боево».

Известно, что во время встречи Зеленский и Трамп обсудят вопрос поставок ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Кроме того, будут и другие темы.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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