Историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью журналистке Новини.LIVE Маргарите Стецюк рассказал о будущем украинско-польских отношений, союзниках Украины, перспективах завершения войны, вызовах послевоенного периода и украинцах, находящихся за рубежом.

Посмотреть интервью Ярослава Грицака можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Ярослав Грицак в эфире Новини.LIVE

Среди основных тем интервью:

удастся ли Украине и Польше восстановить доверие в двусторонних отношениях;

кто является настоящими союзниками Украины в войне с Россией;

формирование нового оборонного блока в мире;

когда может закончиться российско-украинская война;

какими будут главные вызовы для Украины после победы;

почему "комплекс ветерана" может стать одной из самых серьезных послевоенных проблем;

как Украине следует работать с гражданами, находящимися за рубежом;

почему справедливый мир является единственной реальной гарантией безопасности Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов призвал международных партнеров усилить военную поддержку Украины и увеличить давление на Россию. По его словам, только решительные действия союзников способны помочь сохранить жизни украинцев и остановить российский террор, угрожающий безопасности всего демократического мира.

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