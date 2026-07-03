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Ярослав Грицак о союзниках Украины и справедливом мире: эфир "Новини.LIVE"

Ярослав Грицак о союзниках Украины и справедливом мире: эфир "Новини.LIVE"

3 июля 2026 г. 21:00

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18:03 Число жертв российской атаки на Киев возросло: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Десятки жертв в Киеве в результате обстрела: эфир День.LIVE

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08:10 Последствия массированного обстрела Киева: эфир Ранок.LIVE

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19:00 Аномальная жара и коррупция в КГГА: эфир Київський час

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18:16 Федоров заявил, что Украине нужна помощь следующего уровня: эфир Вечір.LIVE

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13:04 Украина поразила объект РФ за 1300 км от фронта: эфир День.LIVE

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21:00 Ярослав Грицак о союзниках Украины и справедливом мире: эфир "Новини.LIVE"

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18:13 Обстрел в Киеве, спасательные работы завершены, названо число жертв: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский просит партнеров быстрее предоставить ракеты для ПВО: эфир День.LIVE

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Историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью журналистке Новини.LIVE Маргарите Стецюк рассказал о будущем украинско-польских отношений, союзниках Украины, перспективах завершения войны, вызовах послевоенного периода и украинцах, находящихся за рубежом.

Посмотреть интервью Ярослава Грицака можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Ярослав Грицак в эфире Новини.LIVE

Среди основных тем интервью:

  • удастся ли Украине и Польше восстановить доверие в двусторонних отношениях;
  • кто является настоящими союзниками Украины в войне с Россией;
  • формирование нового оборонного блока в мире;
  • когда может закончиться российско-украинская война;
  • какими будут главные вызовы для Украины после победы;
  • почему "комплекс ветерана" может стать одной из самых серьезных послевоенных проблем;
  • как Украине следует работать с гражданами, находящимися за рубежом;
  • почему справедливый мир является единственной реальной гарантией безопасности Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов призвал международных партнеров усилить военную поддержку Украины и увеличить давление на Россию. По его словам, только решительные действия союзников способны помочь сохранить жизни украинцев и остановить российский террор, угрожающий безопасности всего демократического мира.

Как сообщали Новини.LIVE, в Дарницком районе Киева завершили поисково-спасательные работы в разрушенном российским ударом девятиэтажном здании. Из-под завалов извлекли тела 10 погибших, а общее число жертв атаки на столицу возросло до 30. На других участках аварийно-восстановительные работы продолжаются.

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19:40 В Канаде изменили правила поддержки украинцев: какие выплаты будут давать с июля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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