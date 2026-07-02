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Число жертв российской атаки на Киев возросло: эфир Вечір.LIVE

Число жертв российской атаки на Киев возросло: эфир Вечір.LIVE

2 июля 2026 г. 18:03

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18:03 Число жертв российской атаки на Киев возросло: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Энергосистема Украины не выдерживает жары: эфир День.LIVE

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08:00 Отключения электричества возобновляются из-за жары: эфир Ранок.LIVE

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18:03 Число жертв российской атаки на Киев возросло: эфир Вечір.LIVE

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18:16 Федоров заявил, что Украине нужна помощь следующего уровня: эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали экономист Алексей Кущ, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, народный депутат Алексей Гончаренко, народный депутат Руслан Горбенко, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, депутат Верховной Рады Михаил Цимбалюк, директор Киевского зоопарка Кирилл Трантин, председатель Оболонской РГА в городе Киеве Кирилл Фесик и кандидат философских наук Антон Дробович.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят массированный российский обстрел Киева в ночь на 2 июля. Число погибших возросло до 21 человека. Кроме того, ранения получили 85 человек, в том числе двое детей.

Как сообщали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на место российского обстрела в Дарницком районе Киева. Он подчеркнул, что Украине нужны ракеты для защиты.

В настоящее время в Дарницком районе под завалами дома могут находиться около девяти человек. Спасатели уже спасли 17 человек, семерых из которых извлекли из-под обломков.

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