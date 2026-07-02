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Десятки жертв в Киеве в результате обстрела: эфир День.LIVE

Десятки жертв в Киеве в результате обстрела: эфир День.LIVE

2 июля 2026 г. 13:00

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13:00 Десятки жертв в Киеве в результате обстрела: эфир День.LIVE

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13:00 Десятки жертв в Киеве в результате обстрела: эфир День.LIVE

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08:10 Последствия массированного обстрела Киева: эфир Ранок.LIVE

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19:00 Аномальная жара и коррупция в КГГА: эфир Київський час

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18:16 Федоров заявил, что Украине нужна помощь следующего уровня: эфир Вечір.LIVE

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13:04 Украина поразила объект РФ за 1300 км от фронта: эфир День.LIVE

В Киеве 3 июля объявлен Днём траура по жертвам массированной российской атаки, которая стала одной из самых масштабных с начала полномасштабной войны. По распоряжению городских властей на всех коммунальных зданиях будут приспущены государственные флаги.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 2 июля.

Гости эфира

  • Вячеслав Кириленко — вице-премьер-министр в 2014–2019 гг.;
  • Игорь Романенко — генерал-лейтенант, основатель БФ «Закроем небо Украины»;
  • Святослав Павлюк — исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины";
  • Александр Левченко — дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010–2017 годах;
  • Владислав Золотарев — офицер группы управления штаба первой пограничной комендатуры "ОРИОН", бригады "Помста";
  • Олег Бурдужа — начальник управления по эксплуатационному содержанию улично-дорожной сети КК "Киевавтодор";
  • Денис Марчук — заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета;
  • Вячеслав Лихачев — специалист по востоковедению, эксперт Центра гражданских свобод;
  • Лукаш Адамский — вице-директор Центра Мерошевского; эксперт по вопросам внешней политики.

Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Украине 2 июля. Он обратился к партнерам с призывом срочно усилить ПВО Украины и предоставить соответствующую защиту.

Также мы сообщали, что россияне нанесли более 900 ударов по Запорожью за сутки. Под вражеским огнем оказались 48 населенных пунктов региона, что привело к многочисленным разрушениям жилых домов.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:59 Буданов за год удвоил свою электоральную поддержку: опрос

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