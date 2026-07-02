В Киеве 3 июля объявлен Днём траура по жертвам массированной российской атаки, которая стала одной из самых масштабных с начала полномасштабной войны. По распоряжению городских властей на всех коммунальных зданиях будут приспущены государственные флаги.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 2 июля.

Гости эфира

Вячеслав Кириленко — вице-премьер-министр в 2014–2019 гг.;

Игорь Романенко — генерал-лейтенант, основатель БФ «Закроем небо Украины»;

Святослав Павлюк — исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины";

Александр Левченко — дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010–2017 годах;

Владислав Золотарев — офицер группы управления штаба первой пограничной комендатуры "ОРИОН", бригады "Помста";

Олег Бурдужа — начальник управления по эксплуатационному содержанию улично-дорожной сети КК "Киевавтодор";

Денис Марчук — заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета;

Вячеслав Лихачев — специалист по востоковедению, эксперт Центра гражданских свобод;

Лукаш Адамский — вице-директор Центра Мерошевского; эксперт по вопросам внешней политики.

Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Украине 2 июля. Он обратился к партнерам с призывом срочно усилить ПВО Украины и предоставить соответствующую защиту.

Также мы сообщали, что россияне нанесли более 900 ударов по Запорожью за сутки. Под вражеским огнем оказались 48 населенных пунктов региона, что привело к многочисленным разрушениям жилых домов.