Отключения электричества возобновляются из-за жары: эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 30 июня, в Украине вводятся временные почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей. Как сообщили в Укрэнерго, ограничения будут действовать во всех областях с 17:00 до 22:00. Необходимость таких мер объясняют существенным увеличением потребления электроэнергии из-за жаркой погоды. В Укрэнерго отметили, что энергетическая ситуация может меняться, поэтому украинцам рекомендуют следить за актуальными сообщениями своих операторов системы распределения электроэнергии.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир «Ранок.LIVE» 30 июня

Приглашенные гости:

Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования «Диалог»

Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг

Владимир Полевой, полковник, начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ

Богдан Долинце, эксперт по вопросам авиационного рынка

Николай Голомша, бывший заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист

Андрей Беседин, начальник Купянской городской военной администрации

Максим Гардус, специалист по коммуникациям Razom We Stand

Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской ОГА

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в Украине начали меняться цены на накопители энергии, павербанки и зарядные станции. Что предлагают маркетплейсы после появления информации о возможных отключениях света.

Также эксперты считают, что длительных отключений света в Украине летом не будет. Из-за жары в сутки может не быть до пяти часов света.