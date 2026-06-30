Отключения электричества возобновляются из-за жары: эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 30 июня, в Украине вводятся временные почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей. Как сообщили в Укрэнерго, ограничения будут действовать во всех областях с 17:00 до 22:00. Необходимость таких мер объясняют существенным увеличением потребления электроэнергии из-за жаркой погоды. В Укрэнерго отметили, что энергетическая ситуация может меняться, поэтому украинцам рекомендуют следить за актуальными сообщениями своих операторов системы распределения электроэнергии.
Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.
Эфир «Ранок.LIVE» 30 июня
Приглашенные гости:
- Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования «Диалог»
- Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг
- Владимир Полевой, полковник, начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ
- Богдан Долинце, эксперт по вопросам авиационного рынка
- Николай Голомша, бывший заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист
- Андрей Беседин, начальник Купянской городской военной администрации
- Максим Гардус, специалист по коммуникациям Razom We Stand
- Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской ОГА
Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в Украине начали меняться цены на накопители энергии, павербанки и зарядные станции. Что предлагают маркетплейсы после появления информации о возможных отключениях света.
Также эксперты считают, что длительных отключений света в Украине летом не будет. Из-за жары в сутки может не быть до пяти часов света.