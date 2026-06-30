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Отключения электричества возобновляются из-за жары: эфир Ранок.LIVE

Отключения электричества возобновляются из-за жары: эфир Ранок.LIVE

30 июня 2026 г. 8:00

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08:00 Отключения электричества возобновляются из-за жары: эфир Ранок.LIVE

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21:00 Почему украинцы вынуждены бороться за доступ к лекарствам: эфир "Наша справа"

Сегодня, 30 июня, в Украине вводятся временные почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей. Как сообщили в Укрэнерго, ограничения будут действовать во всех областях с 17:00 до 22:00. Необходимость таких мер объясняют существенным увеличением потребления электроэнергии из-за жаркой погоды. В Укрэнерго отметили, что энергетическая ситуация может меняться, поэтому украинцам рекомендуют следить за актуальными сообщениями своих операторов системы распределения электроэнергии.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир «Ранок.LIVE» 30 июня

Приглашенные гости:

  • Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования «Диалог»
  • Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг
  • Владимир Полевой, полковник, начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ
  • Богдан Долинце, эксперт по вопросам авиационного рынка
  • Николай Голомша, бывший заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист
  • Андрей Беседин, начальник Купянской городской военной администрации
  • Максим Гардус, специалист по коммуникациям Razom We Stand
  • Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской ОГА

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в Украине начали меняться цены на накопители энергии, павербанки и зарядные станции. Что предлагают маркетплейсы после появления информации о возможных отключениях света.

Также эксперты считают, что длительных отключений света в Украине летом не будет. Из-за жары в сутки может не быть до пяти часов света.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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