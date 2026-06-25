Конкуренция между Украиной и Польшей, экономические модели и реалистичные схемы восстановления нашего государства. Об этом и не только поговорит экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ с ведущим Виталием Прудиусом.

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Главные темы беседы

План Барбаросса,

восстановление Украины,

источником восстановления страны может стать саморазвивающаяся модель экономики,

угрожает ли Польше выход из ЕС?,

Украина выводит часть заводов из Краматорска,

Великобритания переживает кризис.

Как писали Новини.LIVE, во время Конференции по восстановлению Украины в Польше Фридрих Мерц объявил о создании европейского фонда для восстановления Украины. Его учредили четыре страны.

В то же время Дональд Туск заявил, что к восстановлению Украины после окончания войны готовы совместно присоединиться все страны Европы. Также он назвал символичным проведение конференции в Гданьске, ведь город был полностью разрушен.