Конкуренция между Украиной и Польшей, экономические модели и реалистичные схемы восстановления нашего государства. Об этом и не только поговорит экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ с ведущим Виталием Прудиусом.
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Главные темы беседы
- План Барбаросса,
- восстановление Украины,
- источником восстановления страны может стать саморазвивающаяся модель экономики,
- угрожает ли Польше выход из ЕС?,
- Украина выводит часть заводов из Краматорска,
- Великобритания переживает кризис.
Как писали Новини.LIVE, во время Конференции по восстановлению Украины в Польше Фридрих Мерц объявил о создании европейского фонда для восстановления Украины. Его учредили четыре страны.
В то же время Дональд Туск заявил, что к восстановлению Украины после окончания войны готовы совместно присоединиться все страны Европы. Также он назвал символичным проведение конференции в Гданьске, ведь город был полностью разрушен.