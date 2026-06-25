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Главная arrow Відео arrow Украинский агросектор давит на рынок соседних стран: интервью с Алексеем Кущем arrow
Украинский агросектор давит на рынок соседних стран: интервью с Алексеем Кущем

Украинский агросектор давит на рынок соседних стран: интервью с Алексеем Кущем

25 июня 2026 г. 20:40

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20:40 Украинский агросектор давит на рынок соседних стран: интервью с Алексеем Кущем

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18:01 Украина и ЕС укрепляют совместную оборону: эфир Вечір.LIVE

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13:00 В Польше лидеры ЕС обсуждают восстановление Украины: эфир День.LIVE

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08:00 В Польше стартует конференция по восстановлению Украины: эфир Ранок.LIVE

24 июня 2026
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18:00 Россияне перебрасывают ПВО из регионов в Москву: эфир Вечір.LIVE

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13:16 В Крыму участились масштабные отключения электроэнергии: эфир День.LIVE

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08:00 Украина призывает партнеров давить на РФ ради мира: эфир Ранок.LIVE

23 июня 2026
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18:00 Уничтожен железнодорожный мост в Крыму: эфир Вечір.LIVE

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13:13 США и ООН призвали РФ к миру: эфир День.LIVE

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08:00 Украина получит от Германии 600 ракет для ПВО: эфир Ранок.LIVE

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20:40 Украинский агросектор давит на рынок соседних стран: интервью с Алексеем Кущем

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18:01 Украина и ЕС укрепляют совместную оборону: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Польше лидеры ЕС обсуждают восстановление Украины: эфир День.LIVE

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08:00 В Польше стартует конференция по восстановлению Украины: эфир Ранок.LIVE

24 июня 2026
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18:00 Россияне перебрасывают ПВО из регионов в Москву: эфир Вечір.LIVE

Конкуренция между Украиной и Польшей, экономические модели и реалистичные схемы восстановления нашего государства. Об этом и не только поговорит экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ с ведущим Виталием Прудиусом.

Смотрите интервью на YouTube-канале Новини.LIVE.

Главные темы беседы

  • План Барбаросса,
  • восстановление Украины,
  • источником восстановления страны может стать саморазвивающаяся модель экономики,
  • угрожает ли Польше выход из ЕС?,
  • Украина выводит часть заводов из Краматорска,
  • Великобритания переживает кризис.

Как писали Новини.LIVE, во время Конференции по восстановлению Украины в Польше Фридрих Мерц объявил о создании европейского фонда для восстановления Украины. Его учредили четыре страны.

В то же время Дональд Туск заявил, что к восстановлению Украины после окончания войны готовы совместно присоединиться все страны Европы. Также он назвал символичным проведение конференции в Гданьске, ведь город был полностью разрушен.

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03:10 Аферисты "продают" авто в интернете: как выдуривают сотни тысяч гривен

02:33 Россия нанесла удар по дому в Запорожье: пострадала женщина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:20 Новая почта запускает ночную доставку: где уже работает

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