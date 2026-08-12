Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 12 августа украинские военные нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры, причалам и системам противовоздушной обороны в Новороссийске. В ходе операции были задействованы ракеты "Нептун", морские дроны и беспилотные системы "Паляница". По словам президента, целью атаки было уничтожение остатков российского Черноморского флота на его главной базе, расположенной примерно в 300 километрах от линии фронта.

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Гости эфира:

Андрей Ковалев, кандидат политических наук;

Александр Бородин, пресс-секретарь Третьего армейского корпуса;

Богдан Слуцкий, экономист Центра экономической стратегии;

Андриан Пантюхов, экономист Ukraine Economic Outlook;

Олег Постернак, политтехнолог.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские военные провели сложную операцию по уничтожению остатков российского Черноморского флота на его главной базе, расположенной в 300 километрах от линии фронта. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение операции.

Как сообщали Новини.LIVE, Силы обороны Украины поразили российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", командно-наблюдательный пункт и шесть пунктов управления беспилотниками противника. Украинские военные продолжают наносить удары по ключевым целям российских войск.