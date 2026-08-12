Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow ВСУ нанесли удар по морской инфраструктуре РФ: эфир День.LIVE arrow
ВСУ нанесли удар по морской инфраструктуре РФ: эфир День.LIVE

ВСУ нанесли удар по морской инфраструктуре РФ: эфир День.LIVE

12 августа 2026 г. 12:52

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:52 ВСУ нанесли удар по морской инфраструктуре РФ: эфир День.LIVE

Text

08:00 РФ готовит осенний призыв сотен тысяч военных: эфир Ранок.LIVE

11 августа 2026
Text

18:35 В ТЦК масштабные проверки, подозрения получили 76 руководителей: эфир Вечір.LIVE

Text

13:09 Россия обстреляла Украину ракетами "Циркон": эфир День.LIVE

Text

08:07 Россия получила новую поставку баллистики из КНДР: эфир Ранок.LIVE

10 августа 2026
Text

18:13 Зеленский объявил о новых кадровых решениях в ВСУ: эфир Вечір.LIVE

Text

13:20 Россия наращивает производство ракет: эфир День.LIVE

Text

08:00 Россию ждут "сюрпризы" от Сил обороны Украины: эфир Ранок.LIVE

7 августа 2026
Text

18:10 Зеленский заслушал доклад Драпатого и объявил о кадровых изменениях в ВСУ: эфир Вечір.LIVE

Text

13:39 В США предупредили, что РФ может напасть на НАТО: эфир День.LIVE

Text

12:52 ВСУ нанесли удар по морской инфраструктуре РФ: эфир День.LIVE

Text

08:00 РФ готовит осенний призыв сотен тысяч военных: эфир Ранок.LIVE

11 августа 2026
Text

18:35 В ТЦК масштабные проверки, подозрения получили 76 руководителей: эфир Вечір.LIVE

Text

13:09 Россия обстреляла Украину ракетами "Циркон": эфир День.LIVE

Text

08:07 Россия получила новую поставку баллистики из КНДР: эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 12 августа украинские военные нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры, причалам и системам противовоздушной обороны в Новороссийске. В ходе операции были задействованы ракеты "Нептун", морские дроны и беспилотные системы "Паляница". По словам президента, целью атаки было уничтожение остатков российского Черноморского флота на его главной базе, расположенной примерно в 300 километрах от линии фронта.

Смотрите об этом в прямом эфире День.LIVE.

Гости эфира:

  • Андрей Ковалев, кандидат политических наук;
  • Александр Бородин, пресс-секретарь Третьего армейского корпуса;
  • Богдан Слуцкий, экономист Центра экономической стратегии;
  • Андриан Пантюхов, экономист Ukraine Economic Outlook;
  • Олег Постернак, политтехнолог.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские военные провели сложную операцию по уничтожению остатков российского Черноморского флота на его главной базе, расположенной в 300 километрах от линии фронта. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение операции.

Как сообщали Новини.LIVE, Силы обороны Украины поразили российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", командно-наблюдательный пункт и шесть пунктов управления беспилотниками противника. Украинские военные продолжают наносить удары по ключевым целям российских войск.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:34 Россия накопила 6,2 тысячи дронов "Герань": новые данные разведки

13:28 Суд в Николаеве вынес суровый приговор за кражу 13 шоколадок

13:27 Без дождей, но со свежестью: прогноз синоптика Диденко на завтра

13:06 Какие купюры по 2000 грн будут дороже номинала: главные признаки

13:05 В киевских супермаркетах из-за обстрелов исчезли овощи и фрукты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:00 Люди с инвалидностью получат до 2 500 долларов: условия

12:53 Нардеп: в Киеве один из самых низких уровней подготовки к зиме

Text

12:52 ВСУ нанесли удар по морской инфраструктуре РФ: эфир День.LIVE

12:51 Пытки в одесском районном ТЦК: ГБР объявило о новых подозрениях

12:38 РФ изменила тактику запусков северокорейских ракет

13:34 Россия накопила 6,2 тысячи дронов "Герань": новые данные разведки

13:28 Суд в Николаеве вынес суровый приговор за кражу 13 шоколадок

13:27 Без дождей, но со свежестью: прогноз синоптика Диденко на завтра

13:06 Какие купюры по 2000 грн будут дороже номинала: главные признаки

13:05 В киевских супермаркетах из-за обстрелов исчезли овощи и фрукты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:00 Люди с инвалидностью получат до 2 500 долларов: условия

12:53 Нардеп: в Киеве один из самых низких уровней подготовки к зиме

12:51 Пытки в одесском районном ТЦК: ГБР объявило о новых подозрениях

12:38 РФ изменила тактику запусков северокорейских ракет

12:20 Поступление в военные вузы: абитуриентам дали дополнительное время

22:33 Доступность укрытий в Одессе: где прячутся горожане во время атак

06:33 Отдых на Одесчине: стоимость развлечений в аквапарках в августе

8 августа

06:33 Отдых в Коблево 2026: цены на отели, условия и безопасность

7 августа

06:33 Отдых в Одессе в августе 2026 года: обзор цен на жилье

6 августа

06:32 Отдых в Одесской Затоке в августе: цены для туристов

4 августа

22:33 Подготовка к школе: сколько в этом году потратят одесситы

3 августа

22:33 Стоимость отдыха в Одессе: сколько сегодня тратят туристы

31 июля

22:33 Россия атакует суда у берегов Одессы: будет ли ответ НАТО

06:33 Скандал вокруг Одесского зоопарка: в каком состоянии животные

30 июля

06:33 Топливо снова дорожает: одесситы готовятся экономить

Text

12:52 ВСУ нанесли удар по морской инфраструктуре РФ: эфир День.LIVE

Text

08:00 РФ готовит осенний призыв сотен тысяч военных: эфир Ранок.LIVE

11 августа
Text

18:35 В ТЦК масштабные проверки, подозрения получили 76 руководителей: эфир Вечір.LIVE

Text

13:09 Россия обстреляла Украину ракетами "Циркон": эфир День.LIVE

Text

08:07 Россия получила новую поставку баллистики из КНДР: эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
РФ готовит осенний призыв сотен тысяч военных: эфир Ранок.LIVE

РФ готовит осенний призыв сотен тысяч военных: эфир Ранок.LIVE

12 августа 2026 г. 8:00
В ТЦК масштабные проверки, подозрения получили 76 руководителей: эфир Вечір.LIVE

В ТЦК масштабные проверки, подозрения получили 76 руководителей: эфир Вечір.LIVE

11 августа 2026 г. 18:35
Россия обстреляла Украину ракетами "Циркон": эфир День.LIVE

Россия обстреляла Украину ракетами "Циркон": эфир День.LIVE

11 августа 2026 г. 13:09
Россия получила новую поставку баллистики из КНДР: эфир Ранок.LIVE

Россия получила новую поставку баллистики из КНДР: эфир Ранок.LIVE

11 августа 2026 г. 8:07
Зеленский объявил о новых кадровых решениях в ВСУ: эфир Вечір.LIVE

Зеленский объявил о новых кадровых решениях в ВСУ: эфир Вечір.LIVE

10 августа 2026 г. 18:13
Россия наращивает производство ракет: эфир День.LIVE

Россия наращивает производство ракет: эфир День.LIVE

10 августа 2026 г. 13:20
Россию ждут "сюрпризы" от Сил обороны Украины: эфир Ранок.LIVE

Россию ждут "сюрпризы" от Сил обороны Украины: эфир Ранок.LIVE

10 августа 2026 г. 8:00
Зеленский заслушал доклад Драпатого и объявил о кадровых изменениях в ВСУ: эфир Вечір.LIVE

Зеленский заслушал доклад Драпатого и объявил о кадровых изменениях в ВСУ: эфир Вечір.LIVE

7 августа 2026 г. 18:10

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации