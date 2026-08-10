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Россию ждут "сюрпризы" от Сил обороны Украины: эфир Ранок.LIVE

Россию ждут "сюрпризы" от Сил обороны Украины: эфир Ранок.LIVE

10 августа 2026 г. 8:00

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Гостями эфира Ранок.LIVE стали политолог Игорь Когут, пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, командир парашютно-десантного батальона 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7-го корпуса ШР ДШВ Евгений "MAJOR", финансовый аналитик Виктор Гальчинский, заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко, депутат Верховной Рады Ирина Борзова, эксперт по вопросам внешней политики Глеб Остапенко, депутаты Верховной Рады Владимир Крейденко и Алексей Кучеренко, а также начальник отдела коммуникаций 63-й бригады Третьего армейского корпуса Ростислав Ящишин.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, что Силы обороны Украины продолжают операцию против российской нефтеперерабатывающей отрасли. Президент Владимир Зеленский поблагодарил Вооруженные силы Украины и Службу безопасности Украины за удары по российским объектам.

По словам главы государства, эта операция уже ощутимо влияет на Россию и продолжается. Также президент сообщил об ударах по российским зенитным ракетным комплексам, радиолокационным станциям и объектам инфраструктуры в Азовском и Черном морях.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Дмитрия Плетенчука, объемы перевозки российской нефти сократились примерно на 20% из-за систематического поражения судов теневого флота. В настоящее время около пятой части всех поставок фактически остановлено.

А 6 августа украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил результативные удары по нефтеперерабатывающим предприятиям в глубоком тылу России. Также удалось поразить суда противника в акватории Черного моря.

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08:10 Утеря документов на недвижимость: как доказать право собственности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Денежная помощь пенсионерам: где будут платить по 1 800 грн шесть месяцев

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