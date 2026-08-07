Президент Украины Владимир Зеленский провел тематическое совещание, посвященное усилению санкционного давления на Россию. По ее итогам глава государства поручил ответственным ведомствам подготовить комплексный план специальной санкционной кампании, направленной на ослабление российского военно-промышленного комплекса. По словам президента, будущие ограничения должны быть сосредоточены на конкретных предприятиях и направлениях деятельности, обеспечивающих функционирование оборонной промышленности РФ.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE 7 августа.

Эфир Ранок.LIVE 7 августа

Гости эфира:

Игорь Когут, политолог, директор Украинского парламентского института

Дмитрий Плетенчук, пресс-секретарь Военно-морских сил ВС Украины

Евгений «MAJOR», командир парашютно-десантного батальона 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7-го корпуса ШР ДШВ.

Виктор Гальчинский, член правления ОО «Линия 102.Юа», финансовый аналитик

Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований

Ирина Борзова, народный депутат от партии «Слуга народу», Комитет ВРУ по вопросам молодежи и спорта, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики

Глеб Остапенко, эксперт по вопросам внешней политики, основатель компании OSTAPENKO, Political Consulting

Владимир Крейденко, народный депутат Украины, «Слуга народа», заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры

Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, «Батьківщина», министр по вопросам ЖКХ Украины (2007–2010)

Ростислав Ящишин, начальник отдела коммуникаций 63-й бригады Третьего армейского корпуса

Как сообщали Новини.LIVE, к европейской инициативе по созданию совместной антибаллистической системы FREYJA уже присоединились десять государств. Украина также участвует в развитии этого проекта и ожидает, что первые практические результаты сотрудничества могут появиться на рубеже 2026–2027 годов.

Отдельно президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. По итогам переговоров Норвегия подтвердила готовность и в дальнейшем поддерживать Украину, в частности путем предоставления систем противовоздушной обороны и координации действий с государствами-партнерами, обладающими современными антибаллистическими технологиями.