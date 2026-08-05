Зеленский озвучил новые данные о потерях россиян на фронте: эфир Ранок.LIVE

В течение июля Силы обороны Украины демонстрируют рекордные результаты по уничтожению противника с помощью беспилотных систем. По официальным данным, только за прошлый месяц украинские подразделения ликвидировали и нанесли тяжкие ранения 30 272 российским военнослужащим исключительно с помощью дронов. В частности, согласно отчету Министерства обороны, лидером по количеству поражений на фронте стали спецназовцы центра "Альфа" Службы безопасности Украины, чьи результаты были отмечены высшим военно-политическим руководством государства во главе с президентом Владимиром Зеленским во время определения приоритетных задач на август.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE 5 августа.

Эфир Ранок.LIVE 5 августа

Гости эфира:

Петр Олещук, политолог

Юрий Корольчук, соучредитель Института энергетических стратегий

Вадим Трюхан, политолог-международник

Андрей Демченко, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины

Игорь Чаленко, политолог, руководитель Центра анализа и стратегий

Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании «Нафторинок»

Егор Чернев, глава делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Николай Голомша, бывший заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист

Андрей Борецкий, заместитель начальника Службы восстановления в Житомирской области

Евгений Оропай «Скиф», капитан, начальник службы планирования и применения БПЛА 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж» НГУ

Как сообщали ранее Новини.LIVE, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к открытию еще четырех переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в Европейский Союз, отметив, что Киев уже определил ключевые направления дальнейшей работы с европейскими партнерами.

Кроме того, глава государства рассказал о новых операциях Службы безопасности Украины по противодействию российской агрессии и согласовал дальнейшие шаги по очистке структуры СБУ.